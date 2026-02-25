Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: решения Москвы представили на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 25.02.2026
15:54 25.02.2026
Ликсутов: решения Москвы представили на Форуме будущих технологий
Ликсутов: решения Москвы представили на Форуме будущих технологий
На открывшемся Форуме будущих технологий представлен стенд московского правительства, на нем показаны разработки в сферах экологии, сельского хозяйства,... РИА Новости, 25.02.2026
Ликсутов: решения Москвы представили на Форуме будущих технологий

Максим Ликсутов: решения Москвы были представлены на Форуме будущих технологий

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На открывшемся Форуме будущих технологий представлен стенд московского правительства, на нем показаны разработки в сферах экологии, сельского хозяйства, пищевой, фармакологической промышленности и других, заявил заместитель московского мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул: город делает ставку на прогресс высокотехнологичных отраслей по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"На стенде Москвы представлены передовые решения в этих и других сферах от 35 столичных компаний, в частности разработки девяти резидентов особой экономической зоны “Технополис Москва”", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
В свою очередь, министр московского правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов назвал важным направлением для биоэкономики прогресс создания электромобилей.
"“Зеленые” технологии помогают сократить вредные выбросы в атмосферу, снизить шум и сделать жизнь горожан комфортнее. В тематической зоне стенда представлены такие решения, как мобильная водородная электростанция и литийионные ячейки и батареи, которые будут выпускаться на территории ОЭЗ в Краснопахорском районе Троицкого административного округа. Там строится крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Он обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в этих современных устройствах", — отметил Гарбузов.
Например, "Центр водородных технологий" выпускает специальную мобильную станцию, которая может вырабатывать электроэнергию на базе реакции между водородом и кислородом.
Также одним из основных направлений биоэкономики называют поддержание экологического баланса. В частности, в Москве создали биосорбционный модуль для подавления роста сине-зеленых водорослей на водных объектах. В результате тестирования устройства рост растений подавлен на 70 процентов.
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева отметила, что эксперимент по борьбе с сине-зелеными водорослями, который проводит город, можно назвать уникальным.
"Впервые комплексные исследования такого уровня проводятся на открытой воде. В проекте задействованы 7 затонов: 5 затонов непосредственно для проведения эксперимента (Строгинский затон, Малый Спасский затон, Кожуховский затон, Нагатинский затон, затон Новинки) и 2 затона для контрольных замеров. Общая площадь эксперимента составила почти два квадратных километра, а это более 10 процентов всей площади акватории реки Москвы в городе. Первые результаты применения технологий уже показали эффективность: концентрация сине-зеленых водорослей снижается в 2,5-3 раза", – отметила Урожаева.
Экологичное решение на стенде правительства Москвы представило предприятие ВДК – оно является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". В частности, речь идет о цифровых насосах, которые помогают в высокоточном дозировании реагентов в системах водоподготовки.
Ранее Ликсутов рассказал, что на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" ("Печатники", "Алабушево" и "Руднево") трудятся более 21 тысячи человек, этому способствуют меры поддержки города.
 
