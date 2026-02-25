Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: рабочие места в ОЭЗ Москвы создаются благодаря поддержке города - РИА Новости, 25.02.2026
12:05 25.02.2026
Ликсутов: рабочие места в ОЭЗ Москвы создаются благодаря поддержке города
На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" ("Печатники", "Алабушево" и "Руднево") трудятся более 21 тысячи человек, этому способствуют меры...
Ликсутов: рабочие места в ОЭЗ Москвы создаются благодаря поддержке города

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" ("Печатники", "Алабушево" и "Руднево") трудятся более 21 тысячи человек, этому способствуют меры поддержки города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"На трех крупнейших площадках ОЭЗ “Технополис Москва” трудоустроены свыше 21 тысячи высококвалифицированных специалистов. Благодаря совершенствованию транспортной доступности, регулярному благоустройству, увеличению количества сервисов и модернизации инфраструктуры производства столичная ОЭЗ привлекает все больше людей для работы и отдыха", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Компании, получившие статус резидента, пользуются масштабными налоговыми преференциями: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны, отметили в пресс-службе департамента. Сэкономленные средства направляются на увеличение объемов производства, а также на разработку новой высокотехнологичной продукции.
Ранее Ликсутов сообщал, что ОЭЗ "Технополис Москва" представила на роуд-шоу шесть участков для формирования общественно-деловых и производственных комплексов. Лоты предназначены для инвесторов, планирующих создать высокотехнологичные производства, и реализуются посредством продажи 100-процентной доли в уставном капитале дочерних организаций.
 
