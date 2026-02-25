Ликсутов: рабочие места в ОЭЗ Москвы создаются благодаря поддержке города

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. На площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" ("Печатники", "Алабушево" и "Руднево") трудятся более 21 тысячи человек, этому способствуют меры поддержки города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"На трех крупнейших площадках ОЭЗ “Технополис Москва” трудоустроены свыше 21 тысячи высококвалифицированных специалистов. Благодаря совершенствованию транспортной доступности, регулярному благоустройству, увеличению количества сервисов и модернизации инфраструктуры производства столичная ОЭЗ привлекает все больше людей для работы и отдыха", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Компании, получившие статус резидента, пользуются масштабными налоговыми преференциями: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны, отметили в пресс-службе департамента. Сэкономленные средства направляются на увеличение объемов производства, а также на разработку новой высокотехнологичной продукции.