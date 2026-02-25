Вратарь из России опозорил "Интер"! Норвежцы и Хайкин вошли в историю ЛЧ

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" снова одержал победу над итальянским "Интером" и в первом же сезоне в Лиге чемпионов установил главное достижение в своей 110-летней истории, пробившись в 1/8 финала престижнейшего турнира Старого Света. РИА Новости Спорт рассказывает, как это было.
Шок на главной арене Олимпиады-2026
"Будё-Глимт", однозначно, становится главным открытием нынешней еврокампании. Малоизвестный клуб из Норвегии и на общем этапе пошумел, сенсационно победив британский "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико", и в "стыках", грохнув дома итальянский "Интер" со счетом 3:1. Неожиданно? Бесспорно. Однако впереди был выезд на "Сан-Сиро", где Хайкину и его парням предстояло выдержать страшную осаду… Ну неужели трехкратные победители Лиги чемпионов, прошлогодние финалисты турнира не смогут забить два-три в родных стенах тотальному андердогу?
Смогут забить один, с большим трудом! Более того, после часа игры первым номером Мануэль Аканджи допустил грубейшую ошибку у своей штрафной — вратарь "Интера" Ян Зоммер с первым ударом норвежцев справился, однако в пустые ворота мяч добил Йенс Петтер Хёуге. Не прошло и 15 минут, за которые "нерадзурри" пытались прийти в себя, а Хокон Эвьен положил в дальний угол второй. Нокаут! Настоящая катастрофа для команды Кристиана Киву, которая без Лаутаро Мартинеса и при шикарном перформансе Хайкина смогла забить лишь гол престижа усилиями Алессандро Бастони.
- Кто попробует остановить "Будё-Глимт" в 1/8 финала? Или старый знакомый "Манчестер Сити", или португальский "Спортинг"— узнаем в пятницу после жеребьевки.
Эпизод матча ЛЧ между "Интером" и "Будё-Глимт"
А вот сказка "Карабаха" закончилась
Ранее испанский "Атлетико" после результативной ничьей в Бельгии (3:3) дома уверенно переиграл "Брюгге" со счетом 4:1 и стал первым клубом, вышедшим в 1/8 финала плей-офф еврокубка из "стыков". Героем матча в Мадриде стал форвард "матрасников" Александр Сёрлот, оформивший хет-трик.
Также английский "Ньюкасл" после разгрома "Карабаха" в Азербайджане (6:1, покер записал себе в актив Энтони Гордон) одержал победу и в ответной встрече (3:2), в то время как немецкий "Байер" после выездной победы над "Олимпиакосом" (2:0) в Леверкузене скатал с греками нулевую ничью.
Сафонов против "Монако" и расистский скандал
Напоследок упомянем, какие матчи нас ждут вечером среды. По яркости афиш они поинтереснее сегодняшних противостояний:
- "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, дома проиграл действующим победителям турнира "Пари Сен-Жермен". Хотя вели со счетом 2:0… Но удаление Головина, дубль Дезире Дуэ и пара сейвов вратаря нашей национальной команды Матвея Сафонова помогли парижанам сотворить камбек и подойти к ответной встрече с победой (3:2);
- Огромный резонанс спровоцировал матч в Лиссабоне, где "Бенфика" Жозе Моуринью с минимальным счетом уступила мадридскому "Реалу". Центральной фигурой встречи стал автор единственного гола Винисиус Жуниор, который пожаловался судье на полузащитника "орлов" Джанлуку Престианни, якобы назвавшего бразильца "обезьяной". Матч приостановили на десять минут, всю неделю звучали громкие заявления клубов и игроков о скандальном инциденте… В итоге Престианни (он, кстати, выдвигает встречные обвинения Винисиуса в оскорблении) был отстранен от противостояния в Мадриде;
- "Ювентус" кошмарно слетал в Турцию, где пропустил пять от "Галатасарая". А забила "старая сеньора" в Стамбуле всего два — маловероятно, что итальянцы смогут спастись, однако небольшая интрига в преддверии встречи в Турине все же теплится;
- Дортмундская "Боруссия" в Германии победила "Аталанту" благодаря двум безотвтеным голам, однако в Италии "шмелей" вряд ли ждет легкая прогулка.
Моуринью обратил внимание на частые расистские скандалы с Винисиусом
