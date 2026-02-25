Вратарь из России опозорил "Интер"! Норвежцы и Хайкин вошли в историю ЛЧ

Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" снова одержал победу над итальянским "Интером" и в первом же сезоне в Лиге чемпионов установил главное достижение в своей 110-летней истории, пробившись в 1/8 финала престижнейшего турнира Старого Света. РИА Новости Спорт рассказывает, как это было.

Шок на главной арене Олимпиады-2026

"Будё-Глимт", однозначно, становится главным открытием нынешней еврокампании. Малоизвестный клуб из Норвегии и на общем этапе пошумел, сенсационно победив британский "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико", и в "стыках", грохнув дома итальянский "Интер" со счетом 3:1. Неожиданно? Бесспорно. Однако впереди был выезд на "Сан-Сиро", где Хайкину и его парням предстояло выдержать страшную осаду… Ну неужели трехкратные победители Лиги чемпионов, прошлогодние финалисты турнира не смогут забить два-три в родных стенах тотальному андердогу?

Смогут забить один, с большим трудом! Более того, после часа игры первым номером Мануэль Аканджи допустил грубейшую ошибку у своей штрафной — вратарь "Интера" Ян Зоммер с первым ударом норвежцев справился, однако в пустые ворота мяч добил Йенс Петтер Хёуге. Не прошло и 15 минут, за которые "нерадзурри" пытались прийти в себя, а Хокон Эвьен положил в дальний угол второй. Нокаут! Настоящая катастрофа для команды Кристиана Киву, которая без Лаутаро Мартинеса и при шикарном перформансе Хайкина смогла забить лишь гол престижа усилиями Алессандро Бастони.

Кто попробует остановить "Будё-Глимт" в 1/8 финала? Или старый знакомый "Манчестер Сити", или португальский "Спортинг"— узнаем в пятницу после жеребьевки.

А вот сказка "Карабаха" закончилась

Ранее испанский "Атлетико" после результативной ничьей в Бельгии (3:3) дома уверенно переиграл "Брюгге" со счетом 4:1 и стал первым клубом, вышедшим в 1/8 финала плей-офф еврокубка из "стыков". Героем матча в Мадриде стал форвард "матрасников" Александр Сёрлот, оформивший хет-трик.

Также английский "Ньюкасл" после разгрома "Карабаха" в Азербайджане (6:1, покер записал себе в актив Энтони Гордон) одержал победу и в ответной встрече (3:2), в то время как немецкий "Байер" после выездной победы над "Олимпиакосом" (2:0) в Леверкузене скатал с греками нулевую ничью.

Сафонов против "Монако" и расистский скандал

Напоследок упомянем, какие матчи нас ждут вечером среды. По яркости афиш они поинтереснее сегодняшних противостояний:

"Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, дома проиграл действующим победителям турнира "Пари Сен-Жермен". Хотя вели со счетом 2:0… Но удаление Головина, дубль Дезире Дуэ и пара сейвов вратаря нашей национальной команды Матвея Сафонова помогли парижанам сотворить камбек и подойти к ответной встрече с победой (3:2);