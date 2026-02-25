https://ria.ru/20260225/kurorty-2076606436.html
Мишустин рассказал о популярности Северного Кавказа у туристов
Мишустин рассказал о популярности Северного Кавказа у туристов - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о популярности Северного Кавказа у туристов
Миллионы отдыхающих приняли курорты Северного Кавказа в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о популярности Северного Кавказа у туристов
Мишустин: курорты Северного Кавказа приняли миллионы туристов в 2025 году
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Миллионы отдыхающих приняли курорты Северного Кавказа в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Для стимулирования инвестиций в туристический сектор продлили нулевую ставку налога на добавленную стоимость для отелей. Благодаря чему их количество возросло по всей стране, в том числе и на Северном Кавказе, где построены гостиницы, подъемники и горнолыжные трассы. За год его курорты уже приняли миллионы отдыхающих", - сказал Мишустин.