Мишустин рассказал о популярности Северного Кавказа у туристов

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Миллионы отдыхающих приняли курорты Северного Кавказа в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"Для стимулирования инвестиций в туристический сектор продлили нулевую ставку налога на добавленную стоимость для отелей. Благодаря чему их количество возросло по всей стране, в том числе и на Северном Кавказе, где построены гостиницы, подъемники и горнолыжные трассы. За год его курорты уже приняли миллионы отдыхающих", - сказал Мишустин.