Рейтинг@Mail.ru
Кросби пропустит месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:35 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/krosbi-2076722443.html
Кросби пропустит месяц из-за травмы
Кросби пропустит месяц из-за травмы - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Кросби пропустит месяц из-за травмы
Капитан "Питтсбург Пингвинз" и сборной Канады по хоккею Сидни Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба Национальной... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:35:00+03:00
2026-02-25T18:35:00+03:00
хоккей
спорт
канада
чехия
финляндия
зимние олимпийские игры 2026
сидни кросби
радко гудас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028442_0:179:2686:1691_1920x0_80_0_0_a1177772c3a4cd125ae69b06ba30e2a8.jpg
https://ria.ru/20260223/krosbi-2076189571.html
канада
чехия
финляндия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074028442_0:0:2408:1806_1920x0_80_0_0_3cc0c8027ab23abc305faa4f9e808072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, канада, чехия, финляндия, зимние олимпийские игры 2026, сидни кросби, радко гудас, мартин нечас, капитан, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Канада, Чехия, Финляндия, Зимние Олимпийские игры 2026, Сидни Кросби, Радко Гудас, Мартин Нечас, Капитан, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кросби пропустит месяц из-за травмы

Капитан "Питтсбурга" Кросби пропустит месяц из-за травмы

© REUTERS / David W CernyХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" и сборной Канады по хоккею Сидни Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Кросби 18 февраля получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку. В результате травмы Кросби пропустил полуфинальный матч против сборной Финляндии (3:2) и финальный матч против команды США (1:2 ОТ).
В среду "Питтсбург" сообщил, что Кросби помещен в список травмированных с повреждением нижней части тела.
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В 56 матчах текущего регулярного чемпионата канадец набрал 59 (27+32) очков.
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Кросби посочувствовал Макдэвиду, снова проигравшему в финале
23 февраля, 10:57
 
ХоккейСпортКанадаЧехияФинляндияЗимние Олимпийские игры 2026Сидни КросбиРадко ГудасМартин НечасКапитанПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала