Кросби пропустит месяц из-за травмы

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Капитан "Питтсбург Пингвинз" и сборной Канады по хоккею Сидни Кросби пропустит как минимум четыре недели из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
Кросби 18 февраля получил повреждение во втором периоде четвертьфинального матча олимпийского хоккейного турнира против сборной Чехии (4:3 ОТ). На 26-й минуте он попал под двойной силовой прием у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса, после чего сразу направился к скамейке своей команды. Через несколько минут канадский нападающий ушел в раздевалку. В результате травмы Кросби пропустил полуфинальный матч против сборной Финляндии (3:2) и финальный матч против команды США (1:2 ОТ).
В среду "Питтсбург" сообщил, что Кросби помещен в список травмированных с повреждением нижней части тела.
Кросби 38 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В 56 матчах текущего регулярного чемпионата канадец набрал 59 (27+32) очков.
