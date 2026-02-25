Рейтинг@Mail.ru
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
10:36 25.02.2026 (обновлено: 11:31 25.02.2026)
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде
Слова старшего тренера национальной команды Егора Сорина о недовольстве своей работой на Олимпийских играх 2026 года можно расценить как признание специалиста... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде

Крянин: слова Сорина о работе на Олимпиаде расцениваю как слова хорошего тренера

© РИА Новости / Александр Вильф
Егор Сорин
Егор Сорин
© РИА Новости / Александр Вильф
Егор Сорин. Архивное фото
Егор Сорин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Слова старшего тренера национальной команды Егора Сорина о недовольстве своей работой на Олимпийских играх 2026 года можно расценить как признание специалиста высокого уровня, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Сорин в среду заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию на Олимпиаде представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
«
"Заявление Егора Сорина я расцениваю как слова хорошего тренера. Егор - хороший и самокритичный тренер, он все говорит правильно. Я примерно такой же человек, тренер всегда должен быть недоволен. По принципу – да, ты занял первое место, но почему так мало выиграл у соперников? Такой подход будет приводить к высоким результатам, Егор такими словами раскрыл суть работы тренера", - сказал Крянин.
"Но Сорин, спортсмены и наш лыжный сервис на Олимпийских играх находились в неравных условиях по сравнению с конкурентами. Для того, чтобы обыграть норвежцев, надо обыграть их сервисменов и их систему подготовки к соревнованиям. Савелий и Даша выступили хорошо, но Егор, как тренер, не может этим быть доволен. И я тоже этим недоволен, нам была нужна медаль", - добавил собеседник агентства.
Олимпиада проходила 6-22 февраля.
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
24 февраля, 11:55
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
24 февраля, 11:55
 
Лыжные гонки
 
