Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде
Крянин прокомментировал слова Сорина о недовольстве работой на Олимпиаде
2026-02-25T10:36:00+03:00
2026-02-25T10:36:00+03:00
2026-02-25T11:31:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
егор сорин
сергей крянин
дарья непряева
федерация лыжных гонок россии (флгр)
россия
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Слова старшего тренера национальной команды Егора Сорина о недовольстве своей работой на Олимпийских играх 2026 года можно расценить как признание специалиста высокого уровня, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Сорин
в среду заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию
на Олимпиаде представляли Савелий Коростелев
и Дарья Непряева
. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
«
"Заявление Егора Сорина я расцениваю как слова хорошего тренера. Егор - хороший и самокритичный тренер, он все говорит правильно. Я примерно такой же человек, тренер всегда должен быть недоволен. По принципу – да, ты занял первое место, но почему так мало выиграл у соперников? Такой подход будет приводить к высоким результатам, Егор такими словами раскрыл суть работы тренера", - сказал Крянин
.
"Но Сорин, спортсмены и наш лыжный сервис на Олимпийских играх находились в неравных условиях по сравнению с конкурентами. Для того, чтобы обыграть норвежцев, надо обыграть их сервисменов и их систему подготовки к соревнованиям. Савелий и Даша выступили хорошо, но Егор, как тренер, не может этим быть доволен. И я тоже этим недоволен, нам была нужна медаль", - добавил собеседник агентства.
Олимпиада проходила 6-22 февраля.