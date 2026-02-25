Рейтинг@Mail.ru
Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:18 25.02.2026 (обновлено: 17:26 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/koutino-2076698568.html
Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ
Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что возможный переход бывшего полузащитника английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны"... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T17:18:00+03:00
2026-02-25T17:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:63:1080:671_1920x0_80_0_0_7fba43d49f8fe47e0fbea035b2c0ef14.jpg
https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
https://ria.ru/20260222/futbol-2076097507.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076701091_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1a550285b5ca340d254587332f7156e0.jpg
1920
1920
true
Футбол, Спорт, Бразилия, Саудовская Аравия, США, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Барселона, Ливерпуль, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок Испании, Бундеслига
Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ

Агент Барбоза: переход Коутиньо в ЦСКА станет усилением для всей РПЛ

© Фото : соцсети Филиппе КоутиньоФилиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : соцсети Филиппе Коутиньо
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что возможный переход бывшего полузащитника английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА станет усилением для всей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА сделал предложение Коутиньо, ставшему свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама".
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды
Вчера, 14:23
"Коутиньо должен быстро принять решение, поскольку он является свободным агентом и пока не нашел клуб. ЦСКА - хорошая команда, и у него будет время показать, что он топовый игрок. В этом смысле, если переход состоится, это большое усиление для ЦСКА и всей РПЛ", - сказал Барбоза.
"Чисто теоретически у него есть другие варианты. Переход в Саудовскую Аравию сложен, поскольку все места заняты. Летом это было бы возможно, сейчас - нет. В США тоже сложно, там все сделки уже закрыты. Так что РПЛ - это хороший вариант для Коутиньо. Естественно, для него важно, что клуб борется за чемпионство, поскольку он, по всей видимости, хочет быть кандидатом в сборную Бразилии на чемпионат мира", - отметил собеседник агентства.
Коутиньо является воспитанником "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселона", "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". Вместе с "Интером" бразилец завоевал Кубок и Суперкубок Италии, в составе "Барселоны" стал двукратным победителем чемпионата и Кубка Испании, взял Суперкубок страны, а в качестве игрока "Баварии" выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 68 матчей и забил 21 мяч. Вместе с национальной командой выиграл Кубок Америки 2019 года.
Сергей Игнашевич - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд
22 февраля, 16:51
 
Футбол Спорт Бразилия Саудовская Аравия США Филиппе Коутиньо ПФК ЦСКА Барселона Ливерпуль РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок Испании Бундеслига
 
