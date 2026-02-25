Агент назвал возможный трансфер Коутиньо в ЦСКА усилением для всей РПЛ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что возможный переход бывшего полузащитника английского "Ливерпуля" и испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо в московский ЦСКА станет усилением для всей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее СМИ сообщили, что ЦСКА сделал предложение Коутиньо, ставшему свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама".
"Коутиньо должен быстро принять решение, поскольку он является свободным агентом и пока не нашел клуб. ЦСКА - хорошая команда, и у него будет время показать, что он топовый игрок. В этом смысле, если переход состоится, это большое усиление для ЦСКА и всей РПЛ", - сказал Барбоза.
"Чисто теоретически у него есть другие варианты. Переход в Саудовскую Аравию сложен, поскольку все места заняты. Летом это было бы возможно, сейчас - нет. В США тоже сложно, там все сделки уже закрыты. Так что РПЛ - это хороший вариант для Коутиньо. Естественно, для него важно, что клуб борется за чемпионство, поскольку он, по всей видимости, хочет быть кандидатом в сборную Бразилии на чемпионат мира", - отметил собеседник агентства.
Коутиньо является воспитанником "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселона", "Ливерпуль", немецкую "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". Вместе с "Интером" бразилец завоевал Кубок и Суперкубок Италии, в составе "Барселоны" стал двукратным победителем чемпионата и Кубка Испании, взял Суперкубок страны, а в качестве игрока "Баварии" выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 68 матчей и забил 21 мяч. Вместе с национальной командой выиграл Кубок Америки 2019 года.
