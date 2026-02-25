https://ria.ru/20260225/koutino-2076695383.html
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ
Бывший футболист испанской "Барселоны", немецкой "Баварии" и английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо получил предложение от московского ЦСКА, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
футбол
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
