Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:07 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/koutino-2076695383.html
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ
Бывший футболист испанской "Барселоны", немецкой "Баварии" и английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо получил предложение от московского ЦСКА, сообщает ESPN. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T17:07:00+03:00
2026-02-25T17:07:00+03:00
футбол
филиппе коутиньо
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113838/19/1138381963_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_b9ed2a3d696b9fa42ae3d4d4149f86ad.jpg
https://ria.ru/20260225/apl-2076679011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113838/19/1138381963_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_6eb1e808af7ee6ab4f08b4a5cb807d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
филиппе коутиньо, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, Филиппе Коутиньо, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
ЦСКА сделал предложение Коутиньо, пишут СМИ

Экс-футболист "Барселоны" и "Ливерпуля" Коутиньо получил предложение от ЦСКА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПолузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Бывший футболист испанской "Барселоны", немецкой "Баварии" и английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо получил предложение от московского ЦСКА, сообщает ESPN.
15 февраля болельщики "Васко да Гама" освистали Коутиньо во время первого тайма матча чемпионата страны против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил полузащитника в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных. 21 февраля клуб "Васко да Гама" досрочно расторг контракт с Коутиньо по инициативе игрока.
Коутиньо 33 года, он является воспитанником команды "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселону", "Ливерпуль", "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Алехандро Гарначо и Жоао Педро - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Челси" и "Вест Хэм" оштрафовали за массовую стычку в концовке матча АПЛ
Вчера, 15:56
 
ФутболФилиппе КоутиньоПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Футбольные трансферы и слухи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала