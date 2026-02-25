Рейтинг@Mail.ru
Семин назвал "агентской ситуацией" слухи о переходе Коутиньо в ЦСКА
12:38 25.02.2026
Семин назвал "агентской ситуацией" слухи о переходе Коутиньо в ЦСКА
Семин назвал "агентской ситуацией" слухи о переходе Коутиньо в ЦСКА
Информация о возможном переходе в московский ЦСКА бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо идет от агентов, которые хотят подогреть интерес к футболисту,... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
футбол
пфк цска
филиппе коутиньо
юрий семин
российская премьер-лига (рпл)
слухи и трансферы
пфк цска, филиппе коутиньо, юрий семин, российская премьер-лига (рпл), слухи и трансферы
Футбол, ПФК ЦСКА, Филиппе Коутиньо, Юрий Семин, Российская премьер-лига (РПЛ), Слухи и трансферы
Семин назвал "агентской ситуацией" слухи о переходе Коутиньо в ЦСКА

Семин назвал агентской ситуацией слухи о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Информация о возможном переходе в московский ЦСКА бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо идет от агентов, которые хотят подогреть интерес к футболисту, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что ЦСКА рассматривает вариант подписания бразильского игрока, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". Коутиньо выступал за команду с июля 2024 года. 15 февраля болельщики освистали футболиста во время первого тайма матча чемпионата страны против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил полузащитника в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных. 21 февраля "Васко да Гама" досрочно расторг контракт с Коутиньо по инициативе игрока.
«
"Это агентские ситуации, когда о каком-то игроке надо напомнить. Поэтому и запускается такая информация", - сказал Семин, отвечая на вопрос о вероятности появления футболиста в ЦСКА.
Коутиньо 33 года, он является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер", испанские клубы "Эспаньол" и "Барселону", "Ливерпуль", "Баварию" и катарский "Аль-Духаиль". В составе сборной Бразилии Коутиньо стал победителем Кубка Америки.
Фанаты "Торино" высыпали навоз перед тренировочной базой в знак протеста
Вчера, 11:43
 
ФутболПФК ЦСКАФилиппе КоутиньоЮрий СеминРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Футбольные трансферы и слухи
 
