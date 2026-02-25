Семин назвал "агентской ситуацией" слухи о переходе Коутиньо в ЦСКА

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Информация о возможном переходе в московский ЦСКА бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо идет от агентов, которые хотят подогреть интерес к футболисту, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России и столичного "Локомотива" Юрий Семин.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что ЦСКА рассматривает вариант подписания бразильского игрока, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама". Коутиньо выступал за команду с июля 2024 года. 15 февраля болельщики освистали футболиста во время первого тайма матча чемпионата страны против клуба "Волта-Редонда". Тренер заменил полузащитника в перерыве, после чего тот не вернулся на скамейку запасных. 21 февраля "Васко да Гама" досрочно расторг контракт с Коутиньо по инициативе игрока.
"Это агентские ситуации, когда о каком-то игроке надо напомнить. Поэтому и запускается такая информация", - сказал Семин, отвечая на вопрос о вероятности появления футболиста в ЦСКА.