Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос - РИА Новости, 25.02.2026
02:48 25.02.2026
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос
Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T02:48:00+03:00
2026-02-25T02:48:00+03:00
общество
россия
россия
общество, россия
Общество, Россия
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос

РИА Новости: 79 процентов россиян хотели бы ездить в командировки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.
Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.
Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.
