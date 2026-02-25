https://ria.ru/20260225/komandirovki-2076531291.html
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос - РИА Новости, 25.02.2026
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос
Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов...
Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос
РИА Новости: 79 процентов россиян хотели бы ездить в командировки
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.
Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.
Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.
Исследование "Работа.ру" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.