Мужчины любят рабочие командировки больше, чем женщины, показал опрос

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство россиян (79%) хотели бы ездить в командировки, при этом мужчины выражают такое желание чаще женщин - 85% против 71%, следует из результатов исследования "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство опрошенных россиян (79%) хотели бы ездить в командировки по работе. Причем мужчины чаще изъявляли это желание (85%), чем женщины (71%)", - сказано в исследовании.

Уточняется, что основным преимуществом деловых поездок половина респондентов (50%) считает возможность наладить деловые контакты, а 44% привлекает перспектива посмотреть мир. Повышение эффективности работы важно для 40% опрошенных.

Согласно результатам опроса, для 36% это шанс на карьерный рост и повышение. Почти треть респондентов (29%) воспринимают деловые поездки как возможность отдохнуть от офисной обстановки и коллег, и лишь 13% рассматривают командировку как способ сменить домашнюю обстановку и отдохнуть от семьи.