Девушку, поджегшую топливную колонку в Петербурге, отправили в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, которая подожгла топливную колонку в Петербурге, суд отправил под стражу по делу о теракте, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе судов отметили, что 24 февраля задержанной было предъявлено обвинение. "Вину она признала, у суда просила домашний арест", - добавили в судебной пресс-службе.