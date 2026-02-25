Девушку, поджегшую топливную колонку в Петербурге, отправили в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, которая подожгла топливную колонку в Петербурге, суд отправил под стражу по делу о теракте, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ. Суд избрал стражу по 22 апреля", - сообщает пресс-служба.
Как сообщала пресс-служба ГСУ СК по городу, 23 февраля неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили несовершеннолетнюю совершить поджог топливораздаточной колонки в Приморском районе. В результате возгорания никто не пострадал. По подозрению в совершении данного преступления была задержана 15-летняя девушка.
В пресс-службе судов отметили, что 24 февраля задержанной было предъявлено обвинение. "Вину она признала, у суда просила домашний арест", - добавили в судебной пресс-службе.
