"Сейчас недосягаемый": российский лыжник признал крутость Клебо

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо на сегодняшний день недосягаем, сказал РИА Новости российский спортсмен Сергей...
2026-02-25T08:48:00+03:00
2026-02-25T08:48:00+03:00
2026-02-25T09:26:00+03:00
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо на сегодняшний день недосягаем, сказал РИА Новости российский спортсмен Сергей Ардашев.
На Олимпиаде в Италии
Клебо выиграл все шесть стартов и стал первым участником зимних Игр, завоевавшим шесть золотых медалей на одном турнире. Также норвежец стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад.
"Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, - на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее - это говорит о его форме", - сказал Ардашев.
"Конечно, хочется бегать там (на Олимпийских играх). Но я все понимаю. Будем ждать четыре года - может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме", - отметил лыжник.
Ардашеву
27 лет. Он лидирует в общем зачете Кубка России нынешнего сезона. В декабре лыжник сообщил, что не получил нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.