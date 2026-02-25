"Сейчас недосягаемый": российский лыжник признал крутость Клебо

«

"Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, - на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее - это говорит о его форме", - сказал Ардашев.