В Госдуме назвали провалом низкие просмотры трансляции Зеленского

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Низкие просмотры трансляции пресс-конференции Владимира Зеленского и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, за которой следили лишь несколько человек, являются сокрушительным провалом и свидетельствуют о полной утрате доверия к киевской власти, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя запись мероприятия.
Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии Стёре в Киеве смотрели всего несколько человек, убедились журналисты РИА Новости, следившие за пресс-конференцией онлайн. Трансляцию пресс-конференции вело украинское новостное агентство Укринформ на своем YouTube-канале. Согласно данным платформы, за выступлением Зеленского и Стёре следили три человека. Ближе к концу мероприятия число зрителей увеличилось до 15. Официальный канал офиса Зеленского не вел трансляции мероприятия.
"Какой, надо думать, сокрушительный провал терпит этот просроченный киевский шоумен! Он-то привык быть в центре внимания, когда за его кривляниями наблюдает целый зрительный зал. Позирование для журналов, раздача интервью с важным видом героя дня… А потом возомнил, что западные кураторы могут его сделать политиком, и популярность будет только возрастать", - сказал Хамитов.
Однако Зеленский, по словам депутата Госдумы, не учел, что "розовые очки в сочетании с полным отрывом от реальности имеют свойство больно ронять их обладателя о землю", и он получил то, что заслужил – полное игнорирование со стороны даже интернет-аудитории, "которой, казалось бы, только дай повод поупражняться в остроумных комментариях под видео".
"Если бы не журналисты, которые по работе вынуждены смотреть подобные трансляции, то и вовсе просмотр был бы только один. И тот – от жены. Это уже не мнения экспертов, не прогнозы аналитиков. Это – объективные и безжалостные цифры. Счетчикам просмотров все равно, кто выступает и что происходит в ролике – они фиксируют его популярность такой, какая она есть. И в этот раз машина показала абсолютное отсутствие интереса к киевской официальщине", - добавил он.
По словам депутата, применительно к политикам это означает полную утрату доверия и разочарование. "Что скажет – и так понятно, что сделает – тем более. Это можно охарактеризовать одним емким словом – крах", - отметил Хамитов.