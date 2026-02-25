Каспарова* заочно обвинили в двух преступлениях

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следствие заочно обвинило шахматиста Гарри Каспарова* в двух преступлениях по статье об уклонении от обязанностей иноагента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова * по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием СМИ или интернета. Он объявлен в международный розыск.

Как следует из судебных материалов, Каспарова* также заочно обвинили в совершении двух преступлений по статье Уголовного кодекса об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Оба дела объединены в одно производство, следует из документов.

В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского** и членов "Антивоенного комитета России"***, в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.

** Лицо, признанное иностранным агентом в России.