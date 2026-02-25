Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд 10 марта рассмотрит жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
10:25 25.02.2026 (обновлено: 15:25 25.02.2026)
Верховный суд 10 марта рассмотрит жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
жилье, россия, московская область (подмосковье), дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, шереметьево (аэропорт), экономика
Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Шереметьево (аэропорт), Экономика
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Верховный суд РФ 10 марта рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика о признании недействительными сделок в отношении отчуждения долей компаний, входящих в группу компаний "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд Российской Федерации 10 марта рассмотрит кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о признании недействительными (ничтожными) сделок в отношении отчуждения долей (акций) компаний, входящих в группу компаний Домодедово, и применения последствий недействительности сделок", - рассказали в пресс-службе.
Ранее из материалов, имеющихся у РИА Новости, стало известно, что ВС РФ, который изучает кассационную жалобу Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о передаче по иску Генпрокуратуры РФ аэропорта в собственность государства, затребовал из суда первой инстанции материалы дела.
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.
Экс-бенефициар "Домодедово" обжаловал передачу аэропорта государству
ЖильеРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФШереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
