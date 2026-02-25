https://ria.ru/20260225/kamenschik-2076663562.html
Верховный суд 10 марта рассмотрит жалобу экс-бенефициара "Домодедово"
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Верховный суд РФ 10 марта рассмотрит кассационную жалобу бывшего бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика о признании недействительными сделок в отношении отчуждения долей компаний, входящих в группу компаний "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд Российской Федерации 10 марта рассмотрит кассационную жалобу Дмитрия Каменщика о признании недействительными (ничтожными) сделок в отношении отчуждения долей (акций) компаний, входящих в группу компаний Домодедово, и применения последствий недействительности сделок", - рассказали в пресс-службе.
Ранее из материалов, имеющихся у РИА Новости, стало известно, что ВС РФ, который изучает кассационную жалобу Каменщика на судебные акты арбитражных судов трех инстанций о передаче по иску Генпрокуратуры РФ аэропорта в собственность государства, затребовал из суда первой инстанции материалы дела.
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Решение затем оставили без изменения апелляционный и окружной суды.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.