МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС готовы нападать на своих же членов, чтобы продолжать поддержку Украины, пишет The European Conservative.
"Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, похоже, готовы пожертвовать всем ради Украины. <…> Евросоюз экономически слаб как никогда, что, естественно, ухудшило его переговорные позиции. Самолюбие ЕС лопнуло — а это болезненно, ведь никому не нравится признавать ослабление своего положения. Более того, складывается впечатление, что либеральный истеблишмент ЕС был готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на всех остальных направлениях мировой политики", — говорится в публикации.
Отмечается, что глава европейской дипломатии Кая Каллас обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот наложил вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, однако не упоминает, что Будапешт был вынужден это сделать из-за блокады поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Вместо того чтобы усомниться в действиях Украины, которые явно противоречат транзитным соглашениям <…> и наносят вред государствам-членам союза, европейская элита закрывает на это глаза и вновь выражает поддержку киевскому режиму" — отмечается в материале.
"Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.