В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:04:00+03:00
2026-02-25T12:04:00+03:00
2026-02-25T15:33:00+03:00
В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана