В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ
12:04 25.02.2026 (обновлено: 15:33 25.02.2026)
В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ
казахстан
су-30см
в мире
карагандинская область
казахстан
карагандинская область
казахстан, су-30см, в мире, карагандинская область
Казахстан, Су-30СМ, В мире, Карагандинская область
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
АСТАНА, 25 фев — РИА Новости. Истребитель Су-30СМ разбился в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
"Двадцать пятого февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение", — говорится в публикации.

Экипаж успешно катапультировался. Летчики живы, за ними наблюдают медики.
Район падения оцепили. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет, отметили в Минобороны.
Расследованием ЧП занимается специальная комиссия Минобороны во главе с начальником департамента безопасности полетов. В нее входят профильные специалисты авиационной службы.
КазахстанСу-30СМВ миреКарагандинская область
 
 
Заголовок открываемого материала