Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции превысило 4 миллиона

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Количество клиентов платформы ВТБ Мои Инвестиции превысило 4,2 миллиона человек, рост составил 18% год к году, объем активов – 2,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.

Данные следуют из отчетности ВТБ по МСФО за 2025 год.

Так, в 2024 году банк начал предоставлять брокерские услуги юридическим лицам, по итогам 2025 года объем активов таких клиентов достиг 815 миллиардов рублей. Рост составил в 3,7 раза по сравнению с началом 2025 года.

В 2025 году банк ВТБ завершил перевод брокерского бизнеса на целевую полностью импортозамещенную ИТ-архитектуру.