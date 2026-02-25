https://ria.ru/20260225/investitsii-2076614581.html
Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции превысило 4 миллиона
втб (банк)
инвестиции
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Количество клиентов платформы ВТБ Мои Инвестиции превысило 4,2 миллиона человек, рост составил 18% год к году, объем активов – 2,3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Данные следуют из отчетности ВТБ по МСФО за 2025 год.
Так, в 2024 году банк начал предоставлять брокерские услуги юридическим лицам, по итогам 2025 года объем активов таких клиентов достиг 815 миллиардов рублей. Рост составил в 3,7 раза по сравнению с началом 2025 года.
В 2025 году банк ВТБ завершил перевод брокерского бизнеса на целевую полностью импортозамещенную ИТ-архитектуру.
"В этом году в фокусе дальнейшая персонализация и развитие инвестиционных стратегий на базе ИИ, решения на стыке daily banking и брокерских продуктов, а также ряд апгрейдов торговых сервисов", – сообщил РИА Новости руководитель департамента брокерского обслуживания банка Андрей Яцков.