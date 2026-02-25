https://ria.ru/20260225/guarirapa-2076707877.html
"Сочи" отдал нападающего в аренду в чемпионат Китая
"Сочи" отдал нападающего в аренду в чемпионат Китая - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Сочи" отдал нападающего в аренду в чемпионат Китая
Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа перешел в "Чжэцзян Профешнл" из "Сочи" на правах аренды, сообщается на странице китайского футбольного клуба в соцсети... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
футбол
сауль гуарирапа
сочи
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
Новости
