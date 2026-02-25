Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" отдал нападающего в аренду в чемпионат Китая
Футбол
 
17:47 25.02.2026
"Сочи" отдал нападающего в аренду в чемпионат Китая
Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа перешел в "Чжэцзян Профешнл" из "Сочи" на правах аренды, сообщается на странице китайского футбольного клуба в соцсети... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Гуарирапа перешел из "Сочи" в китайский "Чжэцзян Профешнл" на правах аренды

Гуарирапа перешел из "Сочи" в китайский "Чжэцзян Профешнл" на правах аренды

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа перешел в "Чжэцзян Профешнл" из "Сочи" на правах аренды, сообщается на странице китайского футбольного клуба в соцсети Weibo.
Соглашение об аренде 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона.
В сентябре Гуарирапа на правах аренды перешел в клуб из ОАЭ "Шарджа", который 10 февраля объявил о досрочном расторжении соглашения. Всего форвард сыграл в составе команды из ОАЭ восемь матчей и забил один мяч, суммарно проведя на поле 145 минут.
Летом Гуарирапа вернулся в "Сочи" из ЦСКА по истечении срока аренды. Всего он провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять мячей и выиграл с командой Кубок России.
