Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/gosduma-2076719818.html
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе - РИА Новости, 25.02.2026
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") ввести... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:26:00+03:00
2026-02-25T18:26:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260123/stipendiya-2069893451.html
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064492075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе

Лантратова предложила доплачивать студентам, учащимся в родном регионе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") ввести доплату к стипендии в размере 30% для студентов, которые получают образование в своём "родном" регионе.
Соответствующие обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию
23 января, 15:24
"Считаю целесообразным ввести на федеральном уровне меру поддержки, предусматривающую установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии для студентов, выбравших получение образования в "родном" регионе. Так, предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30% при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на "хорошо" и "отлично", - сказано в письме.
При этом, как отмечается в обращении, города федерального значения из действия данной программы должны быть исключены.
Введение данной инициативы, по мнению Лантратовой, позволит повысить привлекательность региональных образовательных организаций, снизить мотивацию к переезду в крупнейшие агломерации, укрепить кадровый потенциал субъектов РФ и стимулировать формирование у молодежи устойчивой связи с малой родиной.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам
25 декабря 2025, 04:08
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала