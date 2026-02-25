https://ria.ru/20260225/gosduma-2076719818.html
В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") ввести доплату к стипендии в размере 30% для студентов, которые получают образование в своём "родном" регионе.
Соответствующие обращение на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю целесообразным ввести на федеральном уровне меру поддержки, предусматривающую установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии для студентов, выбравших получение образования в "родном" регионе. Так, предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30% при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на "хорошо" и "отлично", - сказано в письме.
При этом, как отмечается в обращении, города федерального значения из действия данной программы должны быть исключены.
Введение данной инициативы, по мнению Лантратовой, позволит повысить привлекательность региональных образовательных организаций, снизить мотивацию к переезду в крупнейшие агломерации, укрепить кадровый потенциал субъектов РФ
и стимулировать формирование у молодежи устойчивой связи с малой родиной.