В ГД предложили доплачивать студентам, учащимся в родном регионе

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") ввести доплату к стипендии в размере 30% для студентов, которые получают образование в своём "родном" регионе.

"Считаю целесообразным ввести на федеральном уровне меру поддержки, предусматривающую установление повышающего коэффициента к государственной академической стипендии для студентов, выбравших получение образования в "родном" регионе. Так, предлагаю установить федеральную доплату к стипендии в размере 30% при условии проживания студента в данном субъекте не менее трех лет, а также обучения на "хорошо" и "отлично", - сказано в письме.