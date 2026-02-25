Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026

Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост
14:02 25.02.2026
Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост
Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри покинуть свой пост.
Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост

Украинский скелетонист Гераскевич призвал Ковентри покинуть пост главы МОК

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри покинуть свой пост.
Ранее МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но ее отклонили.
«
"Я бы разделял руководство МОК и олимпийское движение. Олимпийское движение - это все мы, и спортсмены, и зрители. В олимпийское движение и в олимпийские ценности я верю с самого детства, но сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем. Надеюсь, что глава МОК поймет это раньше, чем будет уже поздно. Считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть этот пост, потому что она абсолютно провалила Олимпийские игры", - сказал в эфире "Суспільне Студія".
"Этим скандалом, который создал МОК, они забрали очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. В этом виновата не только она, потому что была вовлечена целая цепочка людей. Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать для нее последней на этом посту", - добавил 27-летний спортсмен.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МОК надоели провокации украинской стороны, заявила Журова
23 февраля, 15:03
 
