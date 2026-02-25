Скандальный украинец призвал главу МОК покинуть свой пост

«

"Я бы разделял руководство МОК и олимпийское движение. Олимпийское движение - это все мы, и спортсмены, и зрители. В олимпийское движение и в олимпийские ценности я верю с самого детства, но сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем. Надеюсь, что глава МОК поймет это раньше, чем будет уже поздно. Считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть этот пост, потому что она абсолютно провалила Олимпийские игры", - сказал в эфире "Суспільне Студія".