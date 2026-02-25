https://ria.ru/20260225/gatilov-2076732749.html
Попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы, заявил Гатилов
Попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы, заявил Гатилов
Любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины и возможного обретения враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы, заявил постоянный... РИА Новости, 25.02.2026
Попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы, заявил Гатилов
Гатилов: любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы