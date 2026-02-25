Рейтинг@Mail.ru
Попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.02.2026
19:22 25.02.2026
Попытки пересмотра безъядерного статуса Украины недопустимы, заявил Гатилов
в мире
украина
россия
женева (город)
геннадий гатилов
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
оон
украина
россия
женева (город)
в мире, украина, россия, женева (город), геннадий гатилов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон
В мире, Украина, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ООН
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины и возможного обретения враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Мы неоднократно заявляли, что любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и возможного обретения глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы", - сказал Гатилов на конференции по разоружению в Женеве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Песков заявил, что данные о намерениях передать Киеву ЯО не голословны
Вчера, 19:10
 
