Гарбузов: столичная компания реализует проект по оснащению судна

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.Научно-производительное предприятие (НПП) "Доза" начинает реализацию проекта по оснащению многофункционального судна для работы в Арктической зоне современными системами радиационного контроля и оповещения, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Благодаря поддержке города компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент, предлагая заказчикам передовые отраслевые решения. Например, столичное НПП "Доза" оснастит многофункциональное судно оборудованием радиационного контроля", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Например, в рамках проекта предприятие поставит два комплексных решения, которые предназначены для постоянного автоматизированного мониторинга и своевременного реагирования в ходе эксплуатации судна. Таким образом, каждая из систем представляет собой высокотехнологичный комплекс, включающий свыше 190 приборов и вспомогательного оборудования собственной разработки.

Данные решения обеспечат непрерывный автоматизированный мониторинг радиационной обстановки и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.

Договор предусматривает полный цикл услуг: от проектирования и поставки оборудования до шефмонтажа, пусконаладочных работ и участия специалистов компании в швартовных испытаниях судна.