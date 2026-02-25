Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: столичная компания реализует проект по оснащению судна
16:03 25.02.2026
Гарбузов: столичная компания реализует проект по оснащению судна
Гарбузов: столичная компания реализует проект по оснащению судна
Научно-производительное предприятие (НПП) "Доза" начинает реализацию проекта по оснащению многофункционального судна для работы в Арктической зоне современными... РИА Новости, 25.02.2026
москва, анатолий гарбузов
Гарбузов: столичная компания реализует проект по оснащению судна

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство
Производство - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.Научно-производительное предприятие (НПП) "Доза" начинает реализацию проекта по оснащению многофункционального судна для работы в Арктической зоне современными системами радиационного контроля и оповещения, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Благодаря поддержке города компании наращивают объемы выпускаемой продукции и активно расширяют ассортимент, предлагая заказчикам передовые отраслевые решения. Например, столичное НПП "Доза" оснастит многофункциональное судно оборудованием радиационного контроля", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Например, в рамках проекта предприятие поставит два комплексных решения, которые предназначены для постоянного автоматизированного мониторинга и своевременного реагирования в ходе эксплуатации судна. Таким образом, каждая из систем представляет собой высокотехнологичный комплекс, включающий свыше 190 приборов и вспомогательного оборудования собственной разработки.
Данные решения обеспечат непрерывный автоматизированный мониторинг радиационной обстановки и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.
Договор предусматривает полный цикл услуг: от проектирования и поставки оборудования до шефмонтажа, пусконаладочных работ и участия специалистов компании в швартовных испытаниях судна.
Москва оказывает поддержку производителю. Так, НПП "Доза" имеет статус промкомплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством столицы. Также предприятие "Доза Тех" (входит в НПП "Доза") в прошлом году стало резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятие также привлекло инвесткредит на строительство и оснащение новых площадей.
 
