Уиткофф допустил подобие пятой статьи НАТО как гарантию безопасности Киеву - РИА Новости, 25.02.2026
15:07 25.02.2026
Уиткофф допустил подобие пятой статьи НАТО как гарантию безопасности Киеву
в мире
украина
россия
сша
стив уиткофф
виктор пинчук
владимир путин
нато
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, виктор пинчук, владимир путин, нато, youtube, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Виктор Пинчук, Владимир Путин, НАТО, YouTube, Совет национальной безопасности и обороны Украины
© AP Photo / Ludovic MarinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В качестве гарантий безопасности для Украины со стороны Европы можно применить подобие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting.
Запись выступления опубликовал организатор мероприятия Фонд Виктора Пинчука в YouTube.
Спецпосланник президента США Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
В миреУкраинаРоссияСШАСтив УиткоффВиктор ПинчукВладимир ПутинНАТОYouTubeСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
