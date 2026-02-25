Рейтинг@Mail.ru
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:36 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/gala-shou-2076629899.html
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ - РИА Новости, 25.02.2026
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Скрипач Самвел Айрапетян выступит с оркестром "Русская Филармония", гала-шоу состоится 1 марта в Московском международном Доме Музыки. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:36:00+03:00
2026-02-25T13:36:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076623807_0:17:1200:692_1920x0_80_0_0_f2ac2fefeb62cc46135f82e84dd4bf5d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076623807_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_cdebeae8e17c13801a9d26989cf038cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ

© Фото предоставлено пресс-службой оркестра "Русская Филармония"Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой оркестра "Русская Филармония"
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Скрипач Самвел Айрапетян выступит с оркестром "Русская Филармония", гала-шоу состоится 1 марта в Московском международном Доме Музыки.
Концерт будет состоять из композиций Никколо Паганини, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова. Также музыканты исполнят хиты Scorpions, Queen, а также музыку из фильмов "Гладиатор", "Ромео и Джульетта".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала