Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Гала-шоу Самвела Айрапетяна состоится 1 марта в ММДМ
Скрипач Самвел Айрапетян выступит с оркестром "Русская Филармония", гала-шоу состоится 1 марта в Московском международном Доме Музыки. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:36:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - пресс-служба Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Скрипач Самвел Айрапетян выступит с оркестром "Русская Филармония", гала-шоу состоится 1 марта в Московском международном Доме Музыки.
Концерт будет состоять из композиций Никколо Паганини, Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова. Также музыканты исполнят хиты Scorpions, Queen, а также музыку из фильмов "Гладиатор", "Ромео и Джульетта".
