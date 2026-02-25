https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076762265.html
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству - РИА Новости, 25.02.2026
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонила в среду два вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, выдвинутые... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:46:00+03:00
2026-02-25T22:46:00+03:00
2026-02-25T23:56:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260225/makron-2076716593.html
https://ria.ru/20260225/kosachev-2076624761.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Во Франции парламент отклонил два вотума недоверия правительству Лекорню
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонила в среду два вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, выдвинутые правой и левой оппозицией.
Ведущие оппозиционные партии Франции
, правая "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция" выдвинули в понедельник два предложения о вотумах недоверия правительству Лекорню
из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявил вице-спикер палаты Кристоф Бланше по итогам рассмотрения второй по счету инициативы по отстранению кабмина от власти. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Оба предложения вотумов недоверия были вызваны тем, что правительство Лекорню приняло энергетическую стратегию без согласования с парламентом. Правая оппозиция также высказывала опасения, что эта стратегия может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.
Первая инициатива была подана депутатами от правой партии "Национальное объединение" и получила поддержку 140 депутатов при том, что для принятия соответствующей резолюции по вотуму недоверия необходима поддержка минимум 289 парламентариев. Вторую инициативу выдвинули левые парламентарии от "Непокорившейся Франции", и она получила еще меньшую поддержку - за нее проголосовали только 108 членов французского парламента.
Левая и правая оппозиции ранее уже выдвигали в разное время десять предложений вотумов недоверия кабмину. Все эти предложения были отклонены французским парламентом. Таким образом, две отклоненные в среду инициативы, поданные из-за несогласия со стратегией в области энергетики на период до 2035 года, стали по счету одиннадцатой и двенадцатой.