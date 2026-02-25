Рейтинг@Mail.ru
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 25.02.2026 (обновлено: 23:56 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/frantsiya-2076762265.html
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству - РИА Новости, 25.02.2026
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонила в среду два вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, выдвинутые... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:46:00+03:00
2026-02-25T23:56:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260225/makron-2076716593.html
https://ria.ru/20260225/kosachev-2076624761.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, себастьян лекорню
В мире, Франция, Себастьян Лекорню
Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству

Во Франции парламент отклонил два вотума недоверия правительству Лекорню

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Франции
Флаги ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонила в среду два вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, выдвинутые правой и левой оппозицией.
Ведущие оппозиционные партии Франции, правая "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция" выдвинули в понедельник два предложения о вотумах недоверия правительству Лекорню из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Пусть уже заткнется!". Дерзкие слова Макрона о России разозлили французов
Вчера, 18:12
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявил вице-спикер палаты Кристоф Бланше по итогам рассмотрения второй по счету инициативы по отстранению кабмина от власти. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Оба предложения вотумов недоверия были вызваны тем, что правительство Лекорню приняло энергетическую стратегию без согласования с парламентом. Правая оппозиция также высказывала опасения, что эта стратегия может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.
Первая инициатива была подана депутатами от правой партии "Национальное объединение" и получила поддержку 140 депутатов при том, что для принятия соответствующей резолюции по вотуму недоверия необходима поддержка минимум 289 парламентариев. Вторую инициативу выдвинули левые парламентарии от "Непокорившейся Франции", и она получила еще меньшую поддержку - за нее проголосовали только 108 членов французского парламента.
Левая и правая оппозиции ранее уже выдвигали в разное время десять предложений вотумов недоверия кабмину. Все эти предложения были отклонены французским парламентом. Таким образом, две отклоненные в среду инициативы, поданные из-за несогласия со стратегией в области энергетики на период до 2035 года, стали по счету одиннадцатой и двенадцатой.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
Вчера, 13:31
 
В миреФранцияСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала