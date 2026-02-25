Во Франции парламент за вечер отклонил два вотума недоверия правительству

ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонила в среду два вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню, выдвинутые правой и левой оппозицией.

Ведущие оппозиционные партии Франции , правая "Национальное объединение" и левая "Непокорившаяся Франция" выдвинули в понедельник два предложения о вотумах недоверия правительству Лекорню из-за несогласия с принятой властями стратегией в области энергетики на период до 2035 года.

"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявил вице-спикер палаты Кристоф Бланше по итогам рассмотрения второй по счету инициативы по отстранению кабмина от власти. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.

Оба предложения вотумов недоверия были вызваны тем, что правительство Лекорню приняло энергетическую стратегию без согласования с парламентом. Правая оппозиция также высказывала опасения, что эта стратегия может обойтись французам по меньшей мере в 300 миллиардов евро за счет либо повышения налогов, либо увеличения счетов за энергию.

Первая инициатива была подана депутатами от правой партии "Национальное объединение" и получила поддержку 140 депутатов при том, что для принятия соответствующей резолюции по вотуму недоверия необходима поддержка минимум 289 парламентариев. Вторую инициативу выдвинули левые парламентарии от "Непокорившейся Франции", и она получила еще меньшую поддержку - за нее проголосовали только 108 членов французского парламента.