Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма

БРЯНСК, 25 фев – РИА Новости. Уроженца Брянской области обвиняют в том, что он совершил несколько десятков банковских переводов на 47 тысяч рублей движению, признанному террористическим сообществом, рассказали РИА Новости в СУ СК России по Брянской области.

Как отметили в следственном управлении, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с коллегами из регионального управления МВД России. Предварительное следствие по уголовному делу уже завершено, а его материалы направлены в суд для рассмотрения.