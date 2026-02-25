Рейтинг@Mail.ru
Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/finansirovanie-2076735111.html
Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма
Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма - РИА Новости, 25.02.2026
Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма
Уроженца Брянской области обвиняют в том, что он совершил несколько десятков банковских переводов на 47 тысяч рублей движению, признанному террористическим... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:40:00+03:00
2026-02-25T19:40:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260217/prigovor-2074884168.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма

РИА Новости: уроженца Брянской области обвиняют в финансировании терроризма

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 25 фев – РИА Новости. Уроженца Брянской области обвиняют в том, что он совершил несколько десятков банковских переводов на 47 тысяч рублей движению, признанному террористическим сообществом, рассказали РИА Новости в СУ СК России по Брянской области.
"Уроженец Брянской области обвиняется в финансировании терроризма по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ… Предварительным следствием установлено, что в период времени с сентября по декабрь 2023 года мужчина совершил несколько десятков банковских переводов, перечислив в общей сумме 47 тысяч рублей на нужды межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом", - сообщили в СУ СК.
Как отметили в следственном управлении, преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с коллегами из регионального управления МВД России. Предварительное следствие по уголовному делу уже завершено, а его материалы направлены в суд для рассмотрения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Житель Москвы получил 14 лет за госизмену и финансирование терроризма
17 февраля, 10:32
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала