13:04 25.02.2026
Фильм о героях СВО из Дагестана презентовали в Москве
Фильм о героях СВО из Дагестана презентовали в Москве
сергей меликов, республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Презентация документального фильма "Сильные духом" об участниках специальной военной операции из Дагестана прошла в Музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В Москве презентовали документальный фильм "Сильные духом" о героях СВО из Дагестана. Премьерный показ прошел в Музее Победы на Поклонной горе… Автором проекта стала Мехрибан Муслимова — мать и тетя героически погибших офицеров Азима Муслимова и Героя России Муслима Муслимова", – говорится в сообщении.
Съемки проходили в 12 районах и городах Дагестана на протяжении шести месяцев. Кинокартина рассказывает о жизненном пути десяти бойцов, отдавших жизнь за Родину. Также фильм показывает их матерей и близких, "которые делятся самым сокровенным — воспоминаниями, душевной болью и верой, демонстрируют силу духа и стойкость перед трагедией".
Презентацию посетил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал показ фильма не просто кинопросмотром, а возможностью прикоснуться к правде о мужестве, долге и настоящем героизме.
"Это рассказ о сыновьях Дагестана, которые встали на защиту национальных интересов, безопасности и будущего нашей страны… Мехрибан Амруллаевна с командой создали важный, нужный и пронзительный по своему эмоциональному накалу фильм. Через боль они сохранили для всех нас образы мужественных земляков, погибших, защищая Родину", — сказал Меликов.
По словам Муслимовой, цель фильма — донести эти истории до подрастающего поколения, "чтобы молодежь училась на подвигах героев и чтила их память".
 
Республика ДагестанСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
