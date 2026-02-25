Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в показе фильма "Сильные духом" на Поклонной горе в Москве

Фильм о героях СВО из Дагестана презентовали в Москве

МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Презентация документального фильма "Сильные духом" об участниках специальной военной операции из Дагестана прошла в Музее Победы в Москве, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Москве презентовали документальный фильм "Сильные духом" о героях СВО из Дагестана. Премьерный показ прошел в Музее Победы на Поклонной горе… Автором проекта стала Мехрибан Муслимова — мать и тетя героически погибших офицеров Азима Муслимова и Героя России Муслима Муслимова", – говорится в сообщении.

Съемки проходили в 12 районах и городах Дагестана на протяжении шести месяцев. Кинокартина рассказывает о жизненном пути десяти бойцов, отдавших жизнь за Родину. Также фильм показывает их матерей и близких, "которые делятся самым сокровенным — воспоминаниями, душевной болью и верой, демонстрируют силу духа и стойкость перед трагедией".

Презентацию посетил глава Дагестана Сергей Меликов. Он назвал показ фильма не просто кинопросмотром, а возможностью прикоснуться к правде о мужестве, долге и настоящем героизме.

"Это рассказ о сыновьях Дагестана, которые встали на защиту национальных интересов, безопасности и будущего нашей страны… Мехрибан Амруллаевна с командой создали важный, нужный и пронзительный по своему эмоциональному накалу фильм. Через боль они сохранили для всех нас образы мужественных земляков, погибших, защищая Родину", — сказал Меликов.