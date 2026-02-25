Эти наряды изуродовали красавиц-фигуристок: провал стиля на Олимпиаде

Итальянский Vogue выдал рейтинг самых крутых платьев Олимпийских игр-2026. РИА Новости Спорт рассмотрело все внимательно и рассказывает, что же не так с модой фигуристок в Милане.

Как вульгарное сделали изысканным

Платье Алисы Лю возглавляет рейтинг скорее по силе высказывания, чем по оригинальности и выдающейся красоте. Много десятков лет считалось, что надевать золотое на Олимпиаде - плохая примета. Яркая иллюстрация: американка Мишель Кван на свои вторые Игры в 2002 году ехала фаворитом, но к ее золотому наряду от Веры Вонг пришлось надевать лишь бронзовую медаль.

Лю решила проигнорировать все приметы и условности - неформальная прическа, пирсинг в губе и вызывающе сверкающее золотом платье авторства модного спортивного дизайнера Лизы Маккиннон. Это его вторая версия - по сравнению с начальным вариантом, к подолу добавили ассиметричные полупрозрачные клинья, удлинив силуэт, и насыпали еще больше страз и камней. Считается, что программа была вдохновлена голливудским кино, так что непривычная для одиночницы длина может быть оправдана стремлением соответствовать дресс-коду красной дорожки.

Интересно, что бунтарство Алисы ей помогло - за две недели она стала сразу двукратной олимпийской чемпионкой - в личке и командном турнире.

Еще один фаворит модной комиссии - платье к произвольной программе корейской фигуристки Ли Хэ Ин . Она каталась - сюрприз, сюрприз! - под классическую "Кармен" Жоржа Бизе, так что обойтись без сочетания черного и красного цветов не могла. Автор наряда - все та же Маккиннон, и почерк ее узнаваем. Силуэт с открытым плечом, богатая отделка ворота и ассиметричный крой юбки. Основа платья - тяжелый бархат глубокого черного цвета, немного облегченный благодаря шифоновому летящему подъюбнику. Длинные расклешенные рукава, по одному густо осыпается красная роза. Те же лепестки и вокруг шеи.

© Getty Images / Tim Clayton Ли Хэ Ин

Конечно, это совсем не классическое прочтение образа Кармен, которая была бедной работницей табачной фабрики и выглядела скорее вульгарно, чем изысканно. Но Ли Хэ Ин со своей фарфоровой кожей и глазами олененка не смогла бы быть Кармен, если бы даже ее затянули в корсет и испанскую юбку. Так что получилась забавная игра в порочность роковой женщины, а не она сама.

Ну и зачем здесь этот бродячий цирк!

Третье место рейтинга занимает японская фигуристка Ами Накаи с платьем к произвольной программе на музыку Луи Армстронга What A Wonderful World в мягкой фортепианной обработке. Честно говоря, сложно согласиться с выбором уважаемых коллег из Vogue Italia, потому что платье хотя и миленькое, но все же проходное. Градиент с синим, голубым и фиолетовым, оформленная стразами кокетка, моделирующая силуэт, да аккуратная вышивка по лифу в виде сердца. Будем считать, что художник по костюмам задумал показать цвета заката на море - лучшее время и место, чтобы подумать о том, насколько прекрасен мир. А модные эксперты включили Ами в топ благодаря тому, что она была в шаге от победы на Олимпиаде - лидировала после короткой, но как раз произвольная ее подвела.

© Getty Images / NurPhoto Ами Накаи

Наряд к короткой программе под итальянскую классику Нино Рота La Strada выглядит, возможно, более стильно, чем платье из подборки. Но эта красно-белая тельняшка и черная юбочка - классическое прочтение образа артистки бродячего цирка, которое мы уже видели много раз. А значит, включать его в модный рейтинг как будто неправильно.

© Getty Images / Joosep Martinson Амин Накаи

Самая большая загадка модного топа Vogue, пожалуй, платье швейцарской фигуристки Кимми Репонд к произвольной программе. Оно не выделяется ни новизной, ни изяществом, ни тонкостью подбора материалов - телесная сетка обработана грубым заметным краем, как уже давно не принято. С определенных ракурсов платье добавляет стройной Кимми ненужного объема, скрывает ее шикарные ноги. Да и оранжевый с коричневым цвета выглядят странно - не попадают в настроение музыки Audiomachine и не подходят Репонд по цветотипу. Чтобы ядерный оранжевый оставался на втором плане, не заглушая нежное лицо, ей приходится гримироваться тональным кремом на пять тонов темнее естественного цвета кожи. Как итог - заметная белая полоска у края роста волос. Это, конечно, никакое не преступление. Но Репонд - не просто одна из самых красивых действующих спортсменок, она еще и профессиональная модель, которая знает толк в нарядах и макияже. В простых тренировочных костюмах она настоящая звезда. Оттого такой промах с платьем к произвольной программе кажется еще более странным.

© Getty Images / Steve Christo - Corbis Кимми Репонд

То есть понятно, что модные редакторы хотели поощрить саму Кимми как модного инфлюенсера, но сиреневое платье из короткой программы и то выглядит более удачным вариантом для стильного топа, чем оранжевая банальность.

© Getty Images / NurPhoto Кимми Репонд

Одно из самых интересных платьев в подборке Vogue - белая нежность от корейской фигуристки Син Чжи А. С одной стороны, тут полное попадание в образ и зовущую лирическую музыку "Грезы любви" Ференца Листа. С другой, большая смелость неизвестного дизайнера выпустить на лед спортсменку в белом - считается, что он сливается с белой картинкой, отчего фигуристка будет визуально проигрывать соперницам в яркости.

© Getty Images / Tim Clayton Син Чжи А