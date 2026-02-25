Рейтинг@Mail.ru
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
11:36 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/dzhakomel-2076583556.html
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон на фоне перенесенной операции на сердце после схода с дистанции во время масс-старта на... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T11:36:00+03:00
2026-02-25T11:36:00+03:00
биатлон
спорт
россия
осло
зимние олимпийские игры 2026
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075883747_0:0:3563:2005_1920x0_80_0_0_c0e946dd81bd87eb68c3378dc13e3b6d.jpg
https://ria.ru/20260220/dzhakomel-2075884078.html
россия
осло
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075883747_628:0:3359:2048_1920x0_80_0_0_f1cfa45d4b64fc06e5b7367bfff0886f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, осло, зимние олимпийские игры 2026, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Россия, Осло, Зимние Олимпийские игры 2026, Кубок мира по биатлону
Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции

Идущий вторым в зачете КМ Джакомель досрочно завершил сезон после операции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон. III этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета
Биатлон. III этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Биатлон. III этап Кубка мира. Мужчины. Эстафета. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон на фоне перенесенной операции на сердце после схода с дистанции во время масс-старта на домашней Олимпиаде.
Джакомель 20 февраля по ходу масс-старта указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Впоследствии электрофизиологическое исследование выявило у спортсмена нарушение проводимости предсердий, что потребовало проведения последующей абляции (малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке). Операция прошла успешно 24 февраля. По информации Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI), в четверг утром Джакомель будет выписан, а через две недели пройдет плановые обследования. После них ему разрешат вернуться к обычным тренировкам.
"Сезон для меня завершен. Я опустошен", - написал Джакомель в сториз Instagram*.
За три этапа до конца сезона Кубка мира, который завершится 22 марта в Осло, он занимает второе место в мужском зачете с 797 очками, отставая от лидера, француза Эрика Перро, на 37 баллов.
Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года итальянец завоевал серебро в смешанной эстафете. Также на его счету три серебра и бронза чемпионатов мира.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Джакомель рассказал о чувствах при сходе с масс-старта на Олимпиаде
20 февраля, 21:23
 
БиатлонСпортРоссияОслоЗимние Олимпийские игры 2026Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала