Итальянец Джакомель досрочно завершил сезон после операции

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель досрочно завершил сезон на фоне перенесенной операции на сердце после схода с дистанции во время масс-старта на домашней Олимпиаде.

Джакомель 20 февраля по ходу масс-старта указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Впоследствии электрофизиологическое исследование выявило у спортсмена нарушение проводимости предсердий, что потребовало проведения последующей абляции (малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке). Операция прошла успешно 24 февраля. По информации Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI), в четверг утром Джакомель будет выписан, а через две недели пройдет плановые обследования. После них ему разрешат вернуться к обычным тренировкам.

"Сезон для меня завершен. Я опустошен", - написал Джакомель в сториз Instagram*.

За три этапа до конца сезона Кубка мира , который завершится 22 марта в Осло , он занимает второе место в мужском зачете с 797 очками, отставая от лидера, француза Эрика Перро, на 37 баллов.

Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года итальянец завоевал серебро в смешанной эстафете. Также на его счету три серебра и бронза чемпионатов мира.