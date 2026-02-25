https://ria.ru/20260225/dorogi-2076710257.html
Более 100 километров новых дорог построили в Подмосковье в прошлом году
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Порядка 30 новых дорог регионального и федерального значения построили в Подмосковье в 2025 году, их общая протяженность превысила 100 километров, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В прошлом году в Подмосковье
было открыто движение на 23 региональных и шести федеральных объектах", — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
Он добавил, что крупным дорожным проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога, которая строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Первые 17 километров были открыты в прошлом году. Еще 28 километров введут в эксплуатацию до конца 2026 года. Также завершили строительство второго этапа реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — в 2027 году планируется завершить работы на трассе.
Глава ведомства также рассказал, что в Красногорске
было открыто движение по путепроводу через железную дорогу в Аникеевке и тоннелю в рамках реконструкции Путилковского шоссе.
По словам Сибатулина, был возведен подъезд к лицею В.И. Долгих в Истре
. Он обеспечил выезд на Новорижское шоссе. Также реконструировали дорогу "Калиново-Дракино" в Серпухове
и улицу Гагарина в Лобне
. Кроме того, завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках
.
По данным пресс-службы, в прошлом году завершили реконструкцию 21 километра Киевского шоссе, построили транспортные развязки на пересечении Минского шоссе и А-108, на Ярославском шоссе
, а также на пересечении Дмитровского шоссе и Центральной кольцевой автомобильной дороги.
"В целом положительные изменения почувствовали порядка 3,5 миллиона человек. В этом году мы продолжаем работу по развитию и модернизации дорожной сети", – заключил Сибатулин.