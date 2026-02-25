Более 100 километров новых дорог построили в Подмосковье в прошлом году

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Порядка 30 новых дорог регионального и федерального значения построили в Подмосковье в 2025 году, их общая протяженность превысила 100 километров, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Он добавил, что крупным дорожным проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога, которая строится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Первые 17 километров были открыты в прошлом году. Еще 28 километров введут в эксплуатацию до конца 2026 года. Также завершили строительство второго этапа реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе — в 2027 году планируется завершить работы на трассе.