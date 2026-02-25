https://ria.ru/20260225/dokhody-2076671542.html
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год
Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2026
