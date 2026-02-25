Рейтинг@Mail.ru
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 25.02.2026 (обновлено: 15:56 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/dokhody-2076671542.html
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год - РИА Новости, 25.02.2026
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год
Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:45:00+03:00
2026-02-25T15:56:00+03:00
экономика
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_93cc0b3e28c0ae686d72316b07db48c6.jpg
https://ria.ru/20260206/dokhody-2072781833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_5b6eff68b6293cf7e8e649a30fcde643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, татьяна голикова
Экономика, Россия, Татьяна Голикова
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян за 2025 год

Голикова: реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Реальные доходы россиян за 2025 год выросли на 7,7%, зарплата в реальном выражении - на 4,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Работа, которую мы проводим и по поддержке семей с точки зрения пособий, и по увеличению МРОТ, и по индексации заработной платы, в конечном итоге сказывается на реальных доходах населения. Хочу сказать, что реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а заработные платы в реальном выражении на 4,4%", - сказала Голикова журналистам.
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году
6 февраля, 19:11
 
ЭкономикаРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала