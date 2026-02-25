https://ria.ru/20260225/dokhody-2076671452.html
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов - РИА Новости, 25.02.2026
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов
Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:45:00+03:00
2026-02-25T15:45:00+03:00
2026-02-25T15:51:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_eba26c4061204d3423d361e092061a46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов
Силуанов: доля нефтегазовых доходов России в 2026 году составит менее 20%