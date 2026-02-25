Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 25.02.2026 (обновлено: 15:51 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/dokhody-2076671452.html
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов - РИА Новости, 25.02.2026
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов
Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:45:00+03:00
2026-02-25T15:51:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_eba26c4061204d3423d361e092061a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2026 году составит менее 20 процентов

Силуанов: доля нефтегазовых доходов России в 2026 году составит менее 20%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, в 2026 году их доля составит менее 20%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы все меньше и меньше ориентируемся на углеводороды, нефтегазовые доходы. Если сделать оценку, то в текущем году доля нефтегазовых доходов будет менее 20%", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала