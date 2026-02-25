Рейтинг@Mail.ru
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне - РИА Новости, 25.02.2026
13:38 25.02.2026
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне - РИА Новости, 25.02.2026
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне
Практический опыт Пермского края по созданию дизайн-кода Перми представлен в новом бесплатном онлайн-курсе "Дизайн-код практики регулирования визуальной среды"... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:38:00+03:00
2026-02-25T13:38:00+03:00
пермский край
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593898414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e854f6b9105d1c53a3418868255b6e55.jpg
пермский край
пермь
пермский край, пермь
Пермский край, Пермь
Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне

Опыт создания дизайн-кода Перми включен в онлайн-курс по визуальной среде ДОМ.РФ

План здания
План здания - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Depositphotos.com / AndreyPopov
План здания. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практический опыт Пермского края по созданию дизайн-кода Перми представлен в новом бесплатном онлайн-курсе "Дизайн-код практики регулирования визуальной среды" от Цифровой академии ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Дизайн-код Перми разработан командой Института территориального планирования совместно с краевыми и городскими властями. Он направлен на создание целостной окружающей визуальной среды через устранение визуального шума в городской среде, отражение уникальных черт города и "духа места" через элементы благоустройства, формирование комфортной и безбарьерной среды, а также повышение качества озеленения.
Реализация дизайн-кода была синхронизирована с подготовкой к празднованию 300-летия Перми. Это позволило объединить задачи благоустройства городской среды с работами по капитальному ремонту.
"Здорово, что пермский опыт отмечают на федеральном уровне. Мы активно работаем над улучшением городской среды и считаем важным делиться нашими практиками с коллегами из других регионов. Это способствует обмену лучшими решениями и помогает нам совместно создавать комфортные и привлекательные города для жителей", – приводится в сообщении комментарий замглавы регионального Минимущества, главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной.
 
Пермский край, Пермь
 
 
