Опыт создания дизайн-кода Перми представлен на федеральном уровне

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Практический опыт Пермского края по созданию дизайн-кода Перми представлен в новом бесплатном онлайн-курсе "Дизайн-код практики регулирования визуальной среды" от Цифровой академии ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дизайн-код Перми разработан командой Института территориального планирования совместно с краевыми и городскими властями. Он направлен на создание целостной окружающей визуальной среды через устранение визуального шума в городской среде, отражение уникальных черт города и "духа места" через элементы благоустройства, формирование комфортной и безбарьерной среды, а также повышение качества озеленения.

Реализация дизайн-кода была синхронизирована с подготовкой к празднованию 300-летия Перми. Это позволило объединить задачи благоустройства городской среды с работами по капитальному ремонту.