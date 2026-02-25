МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров.

"Да. Мне кажется, что дирекция, как когда-то говорили, императорских театров, она предполагала национальный масштаб", - отреагировал Гергиев.