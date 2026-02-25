Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров
Культура
 
09:45 25.02.2026
Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров
Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров
Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров. РИА Новости, 25.02.2026
россия, владимир путин, валерий гергиев, мариинский театр, большой театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Валерий Гергиев, Мариинский театр, Большой театр
Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров

Путин обсудил с Гергиевым открытие дирекции Большого и Мариинского театров

© РИА Новости / Гавриил ГригоровВладимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Владимир Путин и Валерий Гергиев во время встречи в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров.
Президент накануне вечером провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. обсудив, в том числе, работу Большого и Мариинского театра.
"Сейчас дирекцию устроим в Мариинке, да? То, что вы предлагали", - отметил Путин.
"Да. Мне кажется, что дирекция, как когда-то говорили, императорских театров, она предполагала национальный масштаб", - отреагировал Гергиев.
Путин в 2022 году на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.
Путин назвал главную цель объединения Большого и Мариинского театров
КультураРоссияВладимир ПутинВалерий ГергиевМариинский театрБольшой театр
 
 
