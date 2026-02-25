https://ria.ru/20260225/dinamo-2076582700.html
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым
Московское "Динамо" продлило контракт с российским нападающим Артемом Швецом-Роговым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
