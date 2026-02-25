Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:33 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/dinamo-2076582700.html
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым
Московское "Динамо" продлило контракт с российским нападающим Артемом Швецом-Роговым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T11:33:00+03:00
2026-02-25T11:33:00+03:00
хоккей
спорт
артём швец-роговой
ска (санкт-петербург)
витязь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828255652_0:189:987:744_1920x0_80_0_0_10714df8cc6cb114f84753e82bb1f19d.jpg
спорт, артём швец-роговой, ска (санкт-петербург), витязь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Артём Швец-Роговой, СКА (Санкт-Петербург), Витязь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Артем Швец-Роговой
Артем Швец-Роговой
Артем Швец-Роговой. Архивное фото
Артем Швец-Роговой. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" продлило контракт с российским нападающим Артемом Швецом-Роговым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года. В текущем сезоне Швец-Роговой провел 57 матчей и набрал 16 очков (10 голов + 6 передач).
Швецу-Роговому 30 лет. Ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и подмосковный "Витязь". Всего в составе "Динамо" нападающий провел два сезона, сыграв 113 матчей и набрав 31 очко (19+12).
Хоккеисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ
24 февраля, 21:51
 
ХоккейСпортАртём Швец-РоговойСКА (Санкт-Петербург)ВитязьКХЛ 2025-2026
 
