Депутаты ГД призвали Францию и Британию предотвратить передачу Украине ЯО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают парламенты Франции, Британии, ЕП и ООН принять чрезвычайные меры по предотвращению передачи Киеву ядерного оружия, следует из проекта обращения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину.
"Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий", - говорится в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.