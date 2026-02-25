Рейтинг@Mail.ru
21:52 25.02.2026 (обновлено: 22:08 25.02.2026)
Депутаты ГД призвали Францию и Британию предотвратить передачу Украине ЯО
Депутаты ГД призвали Францию и Британию предотвратить передачу Украине ЯО
Депутаты ГД призвали Францию и Британию предотвратить передачу Украине ЯО

Депутаты призвали парламенты Франции и Британии предотвратить передачу Киеву ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают парламенты Франции, Британии, ЕП и ООН принять чрезвычайные меры по предотвращению передачи Киеву ядерного оружия, следует из проекта обращения, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму в среду был внесен проект обращения к парламентам Франции, Британии, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планируемых Парижем и Лондоном поставках ядерного оружия на Украину.
"Учитывая критическую опасность передачи ядерного оружия, его отдельных компонентов и средств доставки терпящему неминуемое поражение антинародному и преступному киевскому режиму, депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий", - говорится в документе.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Поставки ядерного оружия Киеву приведут к эскалации, заявили в Госдуме
