Депутаты ГД призвали Францию и Британию предотвратить передачу Украине ЯО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают парламенты Франции, Британии, ЕП и ООН принять чрезвычайные меры по предотвращению передачи Киеву ядерного оружия, следует из проекта обращения, который имеется в распоряжении РИА Новости.