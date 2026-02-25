Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль

«

"Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались. Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль. Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами. Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику. Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред", – сказал Дегтярев журналистам.