Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что все российские спортсмены, выступившие на зимней Олимпиаде в Италии, на следующих Играх станут медалистами.
К Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Олимпиады. Следующие зимние Игры пройдут 1-17 февраля 2030 года во Французских Альпах.
«
"Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались. Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль. Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами. Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику. Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред", – сказал Дегтярев журналистам.