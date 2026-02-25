Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль
25.02.2026
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что все российские спортсмены, выступившие на зимней Олимпиаде в Италии, РИА Новости Спорт, 25.02.2026
михаил дегтярев
никита филиппов
савелий коростелев
олимпийский комитет россии (окр)
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260225/bolshunov-2076576347.html
михаил дегтярев, никита филиппов, савелий коростелев, олимпийский комитет россии (окр), зимние олимпийские игры 2026
Михаил Дегтярев, Никита Филиппов, Савелий Коростелев, Олимпийский комитет России (ОКР), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев: на следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль

Дегтярев уверен, что на Олимпиаде-2030 все, кто приехал в Милан, возьмут медаль

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что все российские спортсмены, выступившие на зимней Олимпиаде в Италии, на следующих Играх станут медалистами.
К Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Олимпиады. Следующие зимние Игры пройдут 1-17 февраля 2030 года во Французских Альпах.
"Кто-то через суды, но вопреки позиции многих международных федераций, прорвались. Показали себя в полной мере, получили опыт. На следующей Олимпиаде все, кто был в Милане, возьмут медаль. Я старался со всеми говорить по мере возможности. Фигуристы наши молодцы, лыжники молодцы. Савелий Коростелев провел великолепную гонку, и Даша Непряева. И конькобежцы наши молодцы. Все будут медалистами. Понятно, что обстановка и условия тяжелые, но главный вывод – ездить на соревнования надо, нарабатывать практику. Там очень хорошая атмосфера была, все наших спортсменов поддерживали, все с ними фотографировались, обнимались. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов. Никакой неприязни – все это бред", – сказал Дегтярев журналистам.
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым
Михаил ДегтяревНикита ФилипповСавелий КоростелевОлимпийский комитет России (ОКР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
