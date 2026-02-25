Рейтинг@Mail.ru
Запорожскому экс-замгубернатора вменили завышение цен на поставках для СВО - РИА Новости, 25.02.2026
11:23 25.02.2026
Запорожскому экс-замгубернатора вменили завышение цен на поставках для СВО
происшествия, запорожская область, россия
Происшествия, Запорожская область, Россия
© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской областиАлександр Зинченко
Александр Зинченко - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Официальный сайт Правительства Запорожской области
Александр Зинченко. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничестве бывшему замгубернатора Запорожской области Александру Зинченко вменяют завышение цен на поставку техники для нужд СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Рифат Яхин.
"Зинченко вменяют завышение цен по четырем договорам на поставку в ГУП "Добровольческий батальон" имени Судоплатова трех грузовых автомобилей и одного автомобиля марки Toyota для нужд СВО", - рассказал адвокат.
По версии следствия, ущерб от предполагаемого мошенничества составляет 5 миллионов рублей.
"Следствие считает, что Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации Запорожской области. По документам он ни за какие-либо закупки и финансово-хозяйственную деятельность не отвечал. К его компетенции больше относились вопросы кадрового обеспечения", - добавил Яхин.
Свою вину Зинченко не признает.
Его задержали 19 декабря 2025 года, на следующий день предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали.
Потерпевшей в деле признана администрация Запорожской области.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области
2 января, 03:33
 
