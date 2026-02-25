https://ria.ru/20260225/chinovnik-2076580519.html
Запорожскому экс-замгубернатора вменили завышение цен на поставках для СВО
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Арестованному по делу о мошенничестве бывшему замгубернатора Запорожской области Александру Зинченко вменяют завышение цен на поставку техники для нужд СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Рифат Яхин.
"Зинченко вменяют завышение цен по четырем договорам на поставку в ГУП "Добровольческий батальон" имени Судоплатова трех грузовых автомобилей и одного автомобиля марки Toyota для нужд СВО", - рассказал адвокат.
По версии следствия, ущерб от предполагаемого мошенничества составляет 5 миллионов рублей.
"Следствие считает, что Зинченко мог контролировать ГУП как председатель комитета обороны военно-гражданской администрации Запорожской области
. По документам он ни за какие-либо закупки и финансово-хозяйственную деятельность не отвечал. К его компетенции больше относились вопросы кадрового обеспечения", - добавил Яхин.
Свою вину Зинченко не признает.
Его задержали 19 декабря 2025 года, на следующий день предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(крупное мошенничество) и арестовали.
Потерпевшей в деле признана администрация Запорожской области.