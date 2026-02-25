В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления в Челябинске местных жителей, в том числе несовершеннолетних, после посещения павильона быстрого питания, сообщило региональное СУСК РФ.

СУСК отмечает, что работники торгового павильона быстрого питания на улице Братьев Кашириных изготовили готовые продукты питания, после употребления которых местные жители, в том числе четверо несовершеннолетних, обратились в медучреждение с симптомами пищевого отравления. По данным местных СМИ, четверо пятиклассников получили отравление, съев шаурму из ларька.