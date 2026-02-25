Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой
15:43 25.02.2026
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой
Уголовное дело возбуждено по факту отравления в Челябинске местных жителей, в том числе несовершеннолетних, после посещения павильона быстрого питания, сообщило РИА Новости, 25.02.2026
происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининский район
Происшествия, Россия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Калининский район
В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой

В Челябинске возбудили дело после отравления подростков шаурмой из ларька

ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления в Челябинске местных жителей, в том числе несовершеннолетних, после посещения павильона быстрого питания, сообщило региональное СУСК РФ.
СУСК отмечает, что работники торгового павильона быстрого питания на улице Братьев Кашириных изготовили готовые продукты питания, после употребления которых местные жители, в том числе четверо несовершеннолетних, обратились в медучреждение с симптомами пищевого отравления. По данным местных СМИ, четверо пятиклассников получили отравление, съев шаурму из ларька.
"Следователем следственного отдела по Калининскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших отравление жителей города, в том числе несовершеннолетних (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следователями СК совместно с представителями Роспотребнадзора по месту приобретения продукции проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы проданного товара, запрошена медицинская документация, уточняется в сообщении.
В рамках расследования будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, поясняет следствие.
Приготовление шаурмы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Роскачество дорабатывает проект ГОСТа на шаурму
27 ноября 2025, 07:03
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининский район
 
 
