МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украине. "Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае . Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — заявил он.

Буданов* добавил, что в условиях сложных мирных переговоров "соблюдение правил" является особенно важным.



При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, притом что у России есть и были все возможности для того.