Буданов* обратился с необычным предложением к России
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 25.02.2026 (обновлено: 11:42 25.02.2026)
Буданов* обратился с необычным предложением к России
Буданов* обратился с необычным предложением к России - РИА Новости, 25.02.2026
Буданов* обратился с необычным предложением к России
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине. Об этом он сказал в комментарии...
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
александр лукашенко
киев
Буданов* обратился с необычным предложением к России

Буданов выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине

© Getty Images / SOPA Images/Aleksandr GusevКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Getty Images / SOPA Images/Aleksandr Gusev
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов* выступил против ударов по центрам принятия решений в России и на Украине. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украине.

"Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Западе ужаснулись заявлению Зеленского о территориях
Вчера, 08:31
Буданов* добавил, что в условиях сложных мирных переговоров "соблюдение правил" является особенно важным.

При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, притом что у России есть и были все возможности для того.
Нападение на резиденцию
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Предложил пряник". Новый план Зеленского поразил Германию
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКиев
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала