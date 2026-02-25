В минобороны Британии сообщили об учениях войск для отправки на Украину

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британская армия и ВВС проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих", заявил в среду британский министр обороны Джон Хили.

Он отметил, что конкретная структура контингента будет определена только после заключения мирного соглашения и будет соответствовать его требованиям.