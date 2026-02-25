В минобороны Британии сообщили об учениях войск для отправки на Украину

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британская армия и ВВС проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих", заявил в среду британский министр обороны Джон Хили.
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
"Британская армия и Королевские военно-воздушные силы в настоящее время проводят подготовительные учения. Также было выделено 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для развертывания", - сказал Хили, выступая в британском парламенте.
Он отметил, что конкретная структура контингента будет определена только после заключения мирного соглашения и будет соответствовать его требованиям.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.