В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британская полиция сообщила о завершении обысков по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.

Обыски в Сандрингеме завершились еще в четверг.

Эндрю подозревается в злоупотреблении на службе в качестве торгового советника после сообщений о том, что он пересылал Эпштейну правительственные документы.