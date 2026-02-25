Рейтинг@Mail.ru
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна
01:13 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/britanija-2076525920.html
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна - РИА Новости, 25.02.2026
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна
Британская полиция сообщила о завершении обысков по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T01:13:00+03:00
2026-02-25T01:13:00+03:00
в мире
сандрингем
норфолк (виргиния)
беркшир
джеффри эпштейн
карл iii
сандрингем
норфолк (виргиния)
беркшир
В Британии завершились обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна

Британская полиция завершила обыски по делу экс-принца Эндрю и Эпштейна

ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости. Британская полиция сообщила о завершении обысков по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.
В минувший четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции "Ройал-Лодж" на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, где он жил до выселения на фоне скандала.
"Обыски в Беркшире в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе завершены", - говорится в заявлении Полиции долины Темзы.
Обыски в Сандрингеме завершились еще в четверг.
Эндрю подозревается в злоупотреблении на службе в качестве торгового советника после сообщений о том, что он пересылал Эпштейну правительственные документы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
