Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?

Многие кричали, что Большунов не смог бы составить конкуренцию Клебо, да и на уровне России, мол, Сан Саныч теперь на вторых ролях. РИА Новости Спорт рассказывает, как трехкратный олимпийский чемпион справился с первой же дистанцией на чемпионате России, и взял бы он золото в Милане.

А что на душе у Клебо?

"Большунов смог бы навести шороху на Олимпийских играх!", заявил член исполкома Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин . По ходу сезона трехкратный олимпийский чемпион не показывал выдающихся результатов. Но подготовка любого лыжника топ-уровня строится на подведении к главным стартам цикла. В 2026 году им стала бы Олимпиада в Италии. У Большунова не было цели клепать победы на Кубке России, как пару лет назад. Он до последнего верил, что все же сможет поехать на Игры.

Но мировые спортивные власти Александра не допустили до Олимпиады, которая могла бы стать для него третьей в карьере. А Клебо отправился в Италию брать реванш за Пекин-2022. Брать у кого? "Соревнуюсь с теми, кто стоит со мной на линии старта", - отрезал Клебо и продолжил наслаждаться рекордным количеством побед. Для себя он решил считать их полноценными. Но никто не знает, что норвежский гений по-настоящему чувствует в глубине души.

На старт первой гонки чемпионата России, разделку классическим стилем, Большунов вышел предельно сконцентрированным. Создавалось впечатление, что он отпустил ситуацию. Может быть, не до конца, но смирился с пропуском Олимпиады. И стал похож на привычного для всех Сан Саныча. Не того нервного Большунова, совсем недавно влипавшего в скандалы. Накануне старта он поиграл в волейбол.

« "Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь… Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня - опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал", - рассказал довольный Большунов.

В среду он стартовал размеренно. На какое-то время даже поверилось, что действующий лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сможет устроить неплохую зарубу с главным конкурентом. После одного из первых отрезков Большунов отставал на 6 секунд, на отсечке в 3,5 километра – всего на 1,2 секунды, за полтора километра до финиша уже вез сопернику больше девяти. Итог – первое место с преимуществом в 14,4.

Большунов побеждает буднично

Эта победа выглядела даже как-то буднично. "Победы на чемпионатах России не считаю", - признался он. Казалось, что у Большунова есть приличный запас прочности, который он не стал растрачивать на старте чемпионата. Конечно, многие вновь сразу задались вопросом: а будь Александр на Олимпиаде? Действительно, навел бы шороху?

« "Он как раз был готов к этому, - уверен Крянин. - У него сейчас наступил тот возраст, когда по физиологии все хорошо совпадает. Они разные с Клебо, но примерно равны с ним по одаренности и целеустремленности. Саша вновь доказывает, что он является лидером и у него есть все возможности для того, чтобы побеждать".

Но с таким мнением согласны не все. Например, тот же Ардашев. "Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, - на данный момент он недосягаем, - выдал расстроенный поражением лидер сезона. - Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее - это говорит о его форме".