Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
15:05 25.02.2026
Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?
Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше? - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?
Многие кричали, что Большунов не смог бы составить конкуренцию Клебо, да и на уровне России, мол, Сан Саныч теперь на вторых ролях. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
лыжные гонки
александр большунов
йоханнес хёсфлот клебо
чемпионат россии по лыжным гонкам
зимние олимпийские игры 2026
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
РИА Новости Спорт
2026
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Новости
РИА Новости Спорт
александр большунов, йоханнес хёсфлот клебо, чемпионат россии по лыжным гонкам, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Александр Большунов, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Чемпионат России по лыжным гонкам, Зимние Олимпийские игры 2026, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
Большунов побеждает на фоне славы Клебо: кто же из них лучше?

Большунов выиграл гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Александр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Читать в
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Многие кричали, что Большунов не смог бы составить конкуренцию Клебо, да и на уровне России, мол, Сан Саныч теперь на вторых ролях. РИА Новости Спорт рассказывает, как трехкратный олимпийский чемпион справился с первой же дистанцией на чемпионате России, и взял бы он золото в Милане.

А что на душе у Клебо?

"Большунов смог бы навести шороху на Олимпийских играх!", заявил член исполкома Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. По ходу сезона трехкратный олимпийский чемпион не показывал выдающихся результатов. Но подготовка любого лыжника топ-уровня строится на подведении к главным стартам цикла. В 2026 году им стала бы Олимпиада в Италии. У Большунова не было цели клепать победы на Кубке России, как пару лет назад. Он до последнего верил, что все же сможет поехать на Игры.
Но мировые спортивные власти Александра не допустили до Олимпиады, которая могла бы стать для него третьей в карьере. А Клебо отправился в Италию брать реванш за Пекин-2022. Брать у кого? "Соревнуюсь с теми, кто стоит со мной на линии старта", - отрезал Клебо и продолжил наслаждаться рекордным количеством побед. Для себя он решил считать их полноценными. Но никто не знает, что норвежский гений по-настоящему чувствует в глубине души.
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Йоханнес Клебо
На старт первой гонки чемпионата России, разделку классическим стилем, Большунов вышел предельно сконцентрированным. Создавалось впечатление, что он отпустил ситуацию. Может быть, не до конца, но смирился с пропуском Олимпиады. И стал похож на привычного для всех Сан Саныча. Не того нервного Большунова, совсем недавно влипавшего в скандалы. Накануне старта он поиграл в волейбол.
"Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь… Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня - опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал", - рассказал довольный Большунов.

В среду он стартовал размеренно. На какое-то время даже поверилось, что действующий лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сможет устроить неплохую зарубу с главным конкурентом. После одного из первых отрезков Большунов отставал на 6 секунд, на отсечке в 3,5 километра – всего на 1,2 секунды, за полтора километра до финиша уже вез сопернику больше девяти. Итог – первое место с преимуществом в 14,4.
Анна и Александр Большуновы с дочерью Евой - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Большунова хейтят те, кто не знает правды": честное интервью жены чемпиона
18 февраля, 15:08

Большунов побеждает буднично

Эта победа выглядела даже как-то буднично. "Победы на чемпионатах России не считаю", - признался он. Казалось, что у Большунова есть приличный запас прочности, который он не стал растрачивать на старте чемпионата. Конечно, многие вновь сразу задались вопросом: а будь Александр на Олимпиаде? Действительно, навел бы шороху?
"Он как раз был готов к этому, - уверен Крянин. - У него сейчас наступил тот возраст, когда по физиологии все хорошо совпадает. Они разные с Клебо, но примерно равны с ним по одаренности и целеустремленности. Саша вновь доказывает, что он является лидером и у него есть все возможности для того, чтобы побеждать".
Александр Большунов раздает автографы болельщикам
Александр Большунов раздает автографы болельщикам - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Александр Большунов раздает автографы болельщикам
Но с таким мнением согласны не все. Например, тот же Ардашев. "Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, - на данный момент он недосягаем, - выдал расстроенный поражением лидер сезона. - Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее - это говорит о его форме".
Сам Ардашев не скрывает, что мечтает выйти на олимпийский старт: "Надеюсь, я еще буду в хорошей форме". Ждать, правда, придется четыре года. Клебо и Большунову сейчас по 29 лет. Вполне себе хватит запаса еще на один цикл. Хочется надеяться, что этим чемпионатом России Сан Саныч действительно перечеркнет накопившийся негатив. Наведет порядок в психологическом состоянии. Поставит цель. И в 2030 году приедет во Французские Альпы брать настоящий, а не фейковый, как у Клебо в Италии, реванш.
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик
18 февраля, 15:33
 
Лыжные гонки, Александр Большунов, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Чемпионат России по лыжным гонкам, Зимние Олимпийские игры 2026
 
