Рейтинг@Mail.ru
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:57 25.02.2026 (обновлено: 11:29 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/bolshunov-2076576347.html
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является одним из сильнейших спортсменов мира и победа на чемпионате страны показала, что он находится в... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T10:57:00+03:00
2026-02-25T11:29:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
италия
южно-сахалинск
александр большунов
сергей крянин
савелий коростелев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529279_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_943eb6d8b105aa14cda8d4b3a2e36981.jpg
https://ria.ru/20260223/vasilev-2076190333.html
россия
италия
южно-сахалинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781529279_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_f8e255a5b4a74e8e33b0536e832b2f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, италия, южно-сахалинск, александр большунов, сергей крянин, савелий коростелев, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Италия, Южно-Сахалинск, Александр Большунов, Сергей Крянин, Савелий Коростелев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым

Крянин: Большунов и Клебо примерно равным по одаренности и целеустремленности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является одним из сильнейших спортсменов мира и победа на чемпионате страны показала, что он находится в хорошей форме и мог бы бороться за медали на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Большунов в среду выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсмен не был допущен к участию в Олимпиаде. Единственным представителем России стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
«
"Я уверен, что Александр Большунов смог бы навести шороху на Олимпийских играх. И он как раз был готов к этому, у него сейчас наступил тот возраст, когда по физиологии все хорошо совпадает. Они разные с Клебо, но примерно равны с ним по одаренности и целеустремленности. Саша вновь доказывает, что он является лидером и у него есть все возможности для того, чтобы побеждать. Саша – один из сильнейших лыжников мира, и он должен был на равных условиях соревноваться со всеми на различных турнирах. В том числе и на Олимпийских играх", - сказал Крянин.
Большунову 29 лет. Олимпиада проходила 6-22 февраля.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
23 февраля, 11:02
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияЮжно-СахалинскАлександр БольшуновСергей КрянинСавелий КоростелевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала