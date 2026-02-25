"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является одним из сильнейших спортсменов мира и победа на чемпионате страны показала, что он находится в хорошей форме и мог бы бороться за медали на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Большунов в среду выиграл гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсмен не был допущен к участию в Олимпиаде. Единственным представителем России стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
«
"Я уверен, что Александр Большунов смог бы навести шороху на Олимпийских играх. И он как раз был готов к этому, у него сейчас наступил тот возраст, когда по физиологии все хорошо совпадает. Они разные с Клебо, но примерно равны с ним по одаренности и целеустремленности. Саша вновь доказывает, что он является лидером и у него есть все возможности для того, чтобы побеждать. Саша – один из сильнейших лыжников мира, и он должен был на равных условиях соревноваться со всеми на различных турнирах. В том числе и на Олимпийских играх", - сказал Крянин.
Большунову 29 лет. Олимпиада проходила 6-22 февраля.