"Навел бы шороху на Олимпиаде": Крянин сравнил Клебо с Большуновым

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является одним из сильнейших спортсменов мира и победа на чемпионате страны показала, что он находится в хорошей форме и мог бы бороться за медали на Олимпийских играх в Италии, заявил РИА Новости член исполкома Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.