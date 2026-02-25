https://ria.ru/20260225/bolshunov-2076570166.html
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой с раздельным стартом
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В среду Большунов
стал победителем гонки, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды. Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта.
"Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь. Думал, что туда нельзя подходить, что стройка идет. Он мне что-то сказал, я не понял. Потом он еще раз: "Давай играть". И мы начали играть, народу подтягивалось все больше и больше. Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня - опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал", - сказал Большунов журналистам.