Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
10:34 25.02.2026
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой с раздельным стартом... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
лыжные гонки
спорт
россия
южно-сахалинск
александр большунов
россия
южно-сахалинск
2026
спорт, россия, южно-сахалинск, александр большунов
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Южно-Сахалинск, Александр Большунов
Большунов рассказал, как сыграл в волейбол с корейскими строителями

Большунов сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой на ЧР

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
В среду Большунов стал победителем гонки, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды. Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта.
"Вчера делал первую тренировку, смотрю, парень сидит на вышке, сетка натянута. Это корейцы, которые строят здесь. Думал, что туда нельзя подходить, что стройка идет. Он мне что-то сказал, я не понял. Потом он еще раз: "Давай играть". И мы начали играть, народу подтягивалось все больше и больше. Я вчера с ними партейку сыграл. Смотрю сегодня - опять собираются, ну я еще партейку с ними рубанул и на старт поехал", - сказал Большунов журналистам.
Лыжные гонки
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
