Рейтинг@Mail.ru
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:37 25.02.2026 (обновлено: 10:59 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/bolshunov-2076561725.html
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T09:37:00+03:00
2026-02-25T10:59:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
сергей ардашев
евгения крупицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
https://ria.ru/20260225/lyzhi-2076551126.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов, сергей ардашев, евгения крупицкая
Лыжные гонки, Александр Большунов, Сергей Ардашев, Евгения Крупицкая
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
Большунов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание - 14,4 секунды), третье - Иван Горбунов (+30,5).
Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта. Ранее в среду Евгения Крупицкая одержала победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Вчера, 08:17
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновСергей АрдашевЕвгения Крупицкая
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала