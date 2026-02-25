https://ria.ru/20260225/bolshunov-2076561725.html
Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске.
Большунов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание - 14,4 секунды), третье - Иван Горбунов (+30,5).
Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта. Ранее в среду Евгения Крупицкая одержала победу в женской гонке с раздельным стартом на 10 км.