Путин предложил дать льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
Путин предложил дать льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии. РИА Новости, 25.02.2026
Путин предложил дать налоговые преференции внедряющим биотехнологии компаниям