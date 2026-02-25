Россия должна занимать достойное место на рынке биотехнологий, заявил Путин

«

"Конечно, нужно наращивать производство, безусловно, занимать достойное место на мировых рынках биотехнологий. Поэтому предстоит выстроить эффективную систему поддержки экспорта биопродукции с высокой добавленной стоимостью, а также продвижения в других странах наших стандартов, технологических платформ и компетенций", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.