ВС России расширяют полосы безопасности в двух областях

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Группировка "Север" продолжает наступление и расширяет полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России.

В среду стало известно об освобождении российской армией Графского в Харьковской области.