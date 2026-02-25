https://ria.ru/20260225/bezopasnost-2076622905.html
ВС России расширяют полосы безопасности в двух областях
ВС России расширяют полосы безопасности в двух областях - РИА Новости, 25.02.2026
ВС России расширяют полосы безопасности в двух областях
Группировка "Север" продолжает наступление и расширяет полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.02.2026
ВС России расширяют полосы безопасности в двух областях
